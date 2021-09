Molčan vzdoroval favoritovi. Jeho skvelá cesta na US Open sa končí

NEW YORK. Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v 3. kole dvojhry na US Open 2021 .

Slovenský tenis tak prišiel na US Open aj o svoje posledné želiezko v singli.

Molčan uznal kvality súpera

Molčan po zápase priznal, že Schwartzman bol tvrdý oriešok.

"Dnes to bol veľmi náročný zápas. Diego hral takmer bezchybne, veľmi dobre sa na kurte pohyboval. Ak som mu dal šancu, tak hneď to využil. Ja som dnes robil viac chýb, ale, samozrejme, bolo to spôsobené aj tým, že on hral veľmi solídne. Mal dobrú dĺžku a presnosť úderov. Ja som sa až moc snažil niečo vymyslieť," povedal pre TASR po zápase Molčan.

Po premiére na tomto grandslamovom podujatí však má dôvod na úsmev.

"V každom prípade som s celkovým vystúpením na tohtoročnom US Open veľmi spokojný. Odnášam si z New Yorku iba pozitíva a budem pracovať na sebe, aby som bol lepší," uviedol zverenec trénera Ladislava Simona.