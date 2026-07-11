Sinner ide obhájiť wimbledonský titul, súper prichádza nabitý triumfom z Roland Garros

Finálovým duelom dvoch najvyššie nasadených tenistov Taliana Jannika Sinnera a Nemca Alexandra Zvereva vyvrcholí v nedeľu na londýnskej tráve Wimbledon.
Turnajová jednotka Sinner sa pokúsi v All England Clube obhájiť vlaňajší titul, dvojka Zverev môže nadviazať na päť týždňov starý triumf z antukového Roland Garros. Stretnutie sa začne o 17:00.
"Nezáleží na tom, čo sa medzi nami doteraz odohralo"
Favoritom je líder rebríčka Sinner. So Zverevom má vzájomnú bilanciu 10:4, porazil ho v posledných deviatich dueloch.
Rodák z Hamburgu naposledy uspel v osemfinále US Open spred troch rokov. Pri posledných šiestich pokusoch nezískal ani set.
"Veľmi sa teším. Vôbec ale nezáleží na tom, čo sa medzi nami doteraz odohralo. Saša odvtedy vyhral grandslam v Paríži a to mu dodalo veľa sebavedomia.
Sami vidíte, na akej úrovni teraz hrá, "povedal Talian.
Dvadsaťštyriročný Sinner usiluje o prvý tohtoročný grandslamový titul a piaty v kariére.
Na začiatku roka v Melbourne prehral semifinále so Srbom Novakom Djokovičom, na Roland Garros vypadol aj pre zdravotné ťažkosti už v 2. kole s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerúndolom.
Vo Wimbledone má šnúru 13 výhier.
"Som rád, že som znovu vo finále"
Sinner ustál v Londýne v úvodnom kole päťsetový súboj so Srbom Miomirom Kecmanovičom, odvtedy už nestratil ani set.
Vyradil aj Portugalčana Nuna Borgesa, Jensona Brooksbyho z USA, Japonca Šintara Močizukiho, Nemca Jána-Lennarda Struffa a v semifinále Djokoviča (6:4, 6:4, 6:4).
"Začiatok turnaja je vždy veľmi ťažký. Najmä tu na tráve cítim, že každé kolo je úplne iné. Veľa sa to mení a musíte sa adaptovať.
Vedel som ale, že môžem svoju úroveň hry vylepšiť, čo sa mi podarilo. Som rád, že som znovu vo finále a verím, že aj v nedeľu odohrám dobrý zápas, "uviedol Sinner, ktorý je vo finále grandslamu po siedmy raz.
Cesta do finále oboch tenistov
Zverev skompletizoval finálové účasti na všetkých štyroch grandslamoch
O päť rokov staršieho Zvereva čaká na tejto úrovni piate finále, vo Wimbledone prvé. Maximum mal doteraz osemfinále.
S triumfom v Paríži vyhral 16 z posledných 17 zápasov. "Je to úžasné. Na tomto grandslame som sa vždy hľadal a teraz som vo finále.
Som neskutočne šťastný a hrdý na svoj tím a všetkých, ktorí mi pomáhajú. V nedeľu nám zostáva ešte jeden zápas," povedal.
Olympijský šampión z Tokia 2021 a dvojnásobný víťaz Turnaja majstrov stratil na ceste do finále rovnako ako Sinner dva sety.
V osemfinále vyradil Jiřího Lehečku, potom porazil aj Belgičana Alexandra Blockxa, Francúza Valentina Royera, Američanov Marcosa Girona, Taylora Fritza a naposledy si poradil s domácou senzáciou Arthurom Ferym.
Po turnaji sa stane novou svetovou dvojkou.
Zverev tiež skompletizoval finálové účasti na všetkých štyroch grandslamoch. Vo finále Wimbledonu je ako prvý Nemec od roku 1995, keď bojoval o titul Boris Becker.
Nedeľňajší šampión získa 3,6 milióna libier (101 miliónov korún), porazený finalista polovičnú sumu.