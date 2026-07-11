Najväčší favoriti uspeli. Fín a Brit vyhrali Wimbledon druhýkrát v kariére

Wimbledon 2026
muži - štvorhra - finále:
Harri Heliövaara, Henry Patten (Fín./V. Brit.-1) - Mate Pavič, Marcelo Arevalo (Chor./Salv.-6) 7:6 (4), 7:6 (3)
Fínsky tenista Harri Heliövaara a Brit Henry Patten sa stali druhýkrát v kariére víťazmi mužskej štvorhry na grandslamovom Wimbledone.
Turnajové jednotky zdolali vo finále šiesty nasadený chorvátsko-salvadorský pár Mate Pavič, Marcelo Arevalo 7:6 (4), 7:6 (3).
Na tráve All England Clubu nadviazali na svoj triumf z roku 2024, vlani nenašli premožiteľov na Australian Open.