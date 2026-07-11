    Najväčší favoriti uspeli. Fín a Brit vyhrali Wimbledon druhýkrát v kariére

    Henry Patten a Harri Heliövaara
    Henry Patten a Harri Heliövaara (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. júl 2026 o 16:18
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    Vo finále zdolali chorvátsko-salvadorský pár.

    Wimbledon 2026

    muži - štvorhra - finále:

    Harri Heliövaara, Henry Patten (Fín./V. Brit.-1) - Mate Pavič, Marcelo Arevalo (Chor./Salv.-6) 7:6 (4), 7:6 (3)

    Fínsky tenista Harri Heliövaara a Brit Henry Patten sa stali druhýkrát v kariére víťazmi mužskej štvorhry na grandslamovom Wimbledone.

    Turnajové jednotky zdolali vo finále šiesty nasadený chorvátsko-salvadorský pár Mate Pavič, Marcelo Arevalo 7:6 (4), 7:6 (3).

    Na tráve All England Clubu nadviazali na svoj triumf z roku 2024, vlani nenašli premožiteľov na Australian Open.

    Tenis

    Tenis

    Henry Patten a Harri Heliövaara
    Henry Patten a Harri Heliövaara
    Najväčší favoriti uspeli. Fín a Brit vyhrali Wimbledon druhýkrát v kariére
    dnes 16:18
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