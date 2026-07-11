Päť hodín bojoval s Djokovičom, potom vymenil trénera. Kanaďan ukončil dlhoročnú spoluprácu

Po takmer desiatich rokoch sa štvrtý tenista svetového rebríčka Félix Auger-Aliassime rozhodol vymeniť trénera.
Pod vedením Frédérica Fontanga získal na okruhu ATP deväť titulov a naposledy hral štvrťfinálovú bitku s Novakom Djokovičom vo Wimbledone.
V stredu držiteľovi rekordných 24 titulov z grandslamov podľahol po viac ako piatich hodinách a o dva dni neskôr zmenu kouča oznámil 25-ročný Kanaďan na sociálnych sieťach.
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"Chcem vyjadriť najhlbšiu úctu, vďačnosť a obdiv za jeho oddanosť a vášeň, s ktorou každý deň prichádzal, aby mi pomohol splniť si sny a ciele," poďakoval Auger-aliassime francúzskemu trénerovi Fontangovi, s ktorým začal spolupracovať v 16 rokoch.
"Bol po mojom boku aj v najťažších chvíľach kariéry. Aj vtedy som v ňom vždy nachádzal bilanciu, pokoj a múdrosť, ktoré som na prekonanie týchto výziev potreboval.
Okrem toho, že bol vynikajúcim trénerom, bol aj skutočným mentorom na mojej ceste do dospelosti, "dodal kanadský tenista.
S Wimbledonom sa Auger-Aliassime rozlúčil po vyše päťhodinovej bitke, najdlhšej vo štvrťfinále v histórii slávneho trávnatého grandslamu.
Aj po ňom zostane vo svetovom rebríčku na štvrtom mieste. Na US Open sa už dvakrát dostal do semifinále, na zostávajúcich grandslamoch Australian Open aj Roland Garros je jeho maximom štvrťfinále.