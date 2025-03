Na tretíkrát, ale predsa. Tsitsipas po dvojsetovej bitke premiérovo triumfoval v Dubaji

Dvadsaťšesťročný Grék zaznamenal svoj 12. titul na okruhu, no dosiahol svoj najväčší úspech na tvrdom povrchu vonku.

V Dubaji sa tešil z prvenstva na tretí pokus, v roku 2019 podľahol vo finále Rogerovi Federerovi a v roku 2020 Novakovi Djokovičovi.

"Je pre mňa veľké zadosťučinenie, že som získal titul po troch predchádzajúcich neúspechoch. Mal som to v hlave a som rád, že som to zvládol. Mal som skvelého protivníka, bola to zložitá úloha.," povedal podľa ATP.org víťaz turnaja.