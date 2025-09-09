Vydarený debut na okruhu WTA. Slovenská tenistka zdolala favorizovanú súperku

WTA Sao Paulo 2025
dvojhra - 1. kolo:
Martina Okáľová (SR) - Arina Rodionovová (Austr.) 7:5, 6:4
SAO PAULO. Slovenská tenistka Martina Okáľová sa prebojovala do 2. kola na turnaji WTA v brazílskom Sao Paulo.
V prvom zdolala favorizovanú austrálsku reprezentantku Arinu Rodionovovú v dvoch setoch 7:5 a 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Janice Tjenová z Indonézie.
Okáľová figuruje v rebríčku WTA na 464. priečke, do hlavnej súťaže v Sao Paule sa dostala po dvoch víťazstvách v kvalifikácii.
Pre 28-ročnú Slovenku je to zároveň premiérový turnaj na okruhu WTA.