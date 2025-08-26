Swiateková odštartovala US Open suverénne. Jej súperka dokázala uhrať iba tri hry

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Wimbledonská šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvojky Kolumbijčanku Emilianu Arangovú 6:1, 6:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Swiateková - Arangová
Jej ďalšou súperkou v New Yorku bude Holanďanka Suzan Lamensová.
Swiateková stratila po prvom podaní iba tri fiftíny a v zápase si celkovo pripísala na konto 26 winnerov.
„Bol to solídny výkon, moje údery mali správnu dĺžku i razanciu. Snažila som sa to neprepáliť a nerobiť príliš veľa chýb," uviedla Poľka, ktorá ma po skončení US Open šancu vrátiť sa na post svetovej jednotky.
Na to však musí získať vo Flushing Neadows svoj druhý titul a zároveň potrebuje, aby obhajkyňa trofeje Bieloruska Aryna Sabalenková vypadla už pred štvrťfinále.
US Open 2025
Dvojhra žien - 1. kolo:
Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-18) - Sonay Kartalová (V. Brit.) 6:3, 1:6, 6:1
Iga Swiateková (Poľ.-2) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:1, 6:2
Suzan Lamensová (Hol.) - Valerie Glozmanová (USA) 6:4, 6:2
Marta Kosťuková (Ukr.-27) - Katie Boulterová (V. Brit.) 6:4, 6:4
Maya Jointová (Austr.) - Victoria Jimenezová Kasincevová (And.) 6:4, 7:6 (6)