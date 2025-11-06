Paoliniová odchádza z Turnaja majsteriek bez získaného setu. Sabalenková musí zvíťaziť

Turnaj majsteriek 2025
A-skupina:
Jessica Pegulová (USA-5) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 6:2, 6:3
RIJÁD. Americká tenistka Jessica Pegulová zdolala vo štvrtkovom dueli A-skupiny Turnaja majsteriek Talianku Jasmine Paoliniovú hladko 6:2, 6:3.
O druhej postupujúcej rozhodne súboj medzi Coco Gauffovou z USA a Bieloruskou Arynou Sabalenkovou.
Pegulová v prvom sete dvakrát prelomila podanie súperky a pevne držala kontrolu nad zápasom.
V druhom sete si pomohla aj dvomi esami a po niečo vyše hodine získala svoj druhý triumf na turnaji.