    Paoliniová odchádza z Turnaja majsteriek bez získaného setu. Sabalenková musí zvíťaziť

    Sportnet, TASR|6. nov 2025 o 16:38
    O druhej postupujúcej rozhodne súboj medzi Coco Gauffovou a Arynou Sabalenkovou.

    Turnaj majsteriek 2025

    A-skupina:

    Jessica Pegulová (USA-5) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 6:2, 6:3

    RIJÁD. Americká tenistka Jessica Pegulová zdolala vo štvrtkovom dueli A-skupiny Turnaja majsteriek Talianku Jasmine Paoliniovú hladko 6:2, 6:3.

    O druhej postupujúcej rozhodne súboj medzi Coco Gauffovou z USA a Bieloruskou Arynou Sabalenkovou.

    Pegulová v prvom sete dvakrát prelomila podanie súperky a pevne držala kontrolu nad zápasom.

    V druhom sete si pomohla aj dvomi esami a po niečo vyše hodine získala svoj druhý triumf na turnaji.

    Tabuľka skupiny A

    dnes 16:38
