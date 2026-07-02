    Češka vyradila turnajovú šampiónku z Košíc. Nasadená pätnástka končí už v druhom kole

    Marie Bouzková počas druhého kola vo Wimbledone 2026.
    Marie Bouzková počas druhého kola vo Wimbledone 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 15:18
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    Šnajderová podľahla svojej krajanke Samsonovovej.

    Česká tenistka Marie Bouzková postúpila do 3. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Vo štvrtkovom súboji vyradila Talianku a víťazku turnaja Slovak Open 2026 v Košiciach Tyru Caterinu Grantovú v dvoch setoch 7:5 a 6:3.

    Na turnaji skončila aj nasadená päťnástka Diana Šnajderová z Ruska, ktorá podľahla svojej krajanke Ľudmile Samsonovovej 4:6, 6:4 a 2:6.

    Wimbledon 2026

    ženy - dvojhra - 2. kolo:

    Marie Bouzková (ČR-21) - Tyra Caterina Grantová (Tal.) 7:5, 6:3

    Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Diana Šnajderová (Rus.-15) 6:4, 4:6, 6:2

    Emma Navarrová (Šp.-23) - Oksana Selechmetevová (Šp.) 3:6, 6:4, 6:1

    Daria Snigurová (Ukr.) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:4, 6:3

    Ashlyn Kruegerová (USA) - Mariam Bolkvadzeová (Gru.) 6:1, 6:0

    Tenis

    Tenis

    Marie Bouzková počas druhého kola vo Wimbledone 2026.
    Marie Bouzková počas druhého kola vo Wimbledone 2026.
    Češka vyradila turnajovú šampiónku z Košíc. Nasadená pätnástka končí už v druhom kole
    dnes 15:18
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