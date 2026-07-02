Češka vyradila turnajovú šampiónku z Košíc. Nasadená pätnástka končí už v druhom kole

Česká tenistka Marie Bouzková postúpila do 3. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Vo štvrtkovom súboji vyradila Talianku a víťazku turnaja Slovak Open 2026 v Košiciach Tyru Caterinu Grantovú v dvoch setoch 7:5 a 6:3.
Na turnaji skončila aj nasadená päťnástka Diana Šnajderová z Ruska, ktorá podľahla svojej krajanke Ľudmile Samsonovovej 4:6, 6:4 a 2:6.
Wimbledon 2026
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Marie Bouzková (ČR-21) - Tyra Caterina Grantová (Tal.) 7:5, 6:3
Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Diana Šnajderová (Rus.-15) 6:4, 4:6, 6:2
Emma Navarrová (Šp.-23) - Oksana Selechmetevová (Šp.) 3:6, 6:4, 6:1
Daria Snigurová (Ukr.) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:4, 6:3
Ashlyn Kruegerová (USA) - Mariam Bolkvadzeová (Gru.) 6:1, 6:0