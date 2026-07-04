Svetovej dvojke nepomohlo ani trénovanie v Bratislave. Swiateková tiež nečakane končí

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová vypadla v treťom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Bývalá šampiónka tohto turnaja prehrala s Belgičankou Elise Mertensovou 6:7 a 1:6.
Nasadená dvojka po svojom januárovom triumfe na Australian Open túžila uspieť vo Wimbledone po druhýkrát, ale nezopakuje svoje víťazstvo z roku 2022 v All England Clube.
Belgičanka v pozícii 25. nasadenej hráčky sa postarala o veľké prekvapenie. Rybakinová zažila sklamanie aj na nedávnom Roland Garros, keď v druhom kole prehrala s Juliou Starodubcevovou.
Kazaška sa nedostala vo Wimbledone cez tretie kolo ani vlani. Mertensová sa do osemfinále dostala po štvrtý raz.
O miesto vo štvrťfinále zabojuje s Češkou Mariou Bouzkovou. Tá ide ďalej po bojovnom výkone. Jej zápas s Ľudmilou Samsonovovou trval takmer tri a pol hodiny, Bouzková postúpila do osemfinále po troch rokoch.
V zápase prehrávala 0:1 na sety, ale nevzdala sa. Kľúčové pre ňu bolo predovšetkým odvrátenie 17 brejkbalov.
V záverečnom geme dokonca pri vlastnom podaní prehrávala 0:40, ale potom uhrala päť loptičiek v rade. Duel zakončila vydareným forhendom po čiare.
Postúpila aj Ukrajinka Marta Kosťuková. Turnajová dvanástka zdolala v 3. kole Španielku Emmu Navarrovú v troch setoch 6:2, 4:6 a 6:1.
Kosťukovej krajanka Daria Snigurová naopak na turnaji skončila, keď podľahla Ashlyn Kruegerovej z USA 3:6 a 2:6.
Poľská tenistka Iga Swiateková neobháji vlaňajší titul na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Tretia nasadená hráčka podľahla v 3. kole dvojhry žien Alexandre Ealaovej z Filipín 6:7 a 2:6.
V dramatickom prvom sete, ktorý trval 84 minút, rozhodoval tajbrejk. V druhom už mala Filipínčanka navrch, získala ho v pomere 6:2 a tešila sa z postupu.
„Je ťažké opísať, že som v druhom týždni grandslamového turnaja a je to pre mňa neuveriteľné,“ povedala Ealaová na kurte po zápase.
Pre šesťnásobnú grandslamovú šampiónku Swiatekovú je to najskoršie vypadnutie z veľkého turnaja od prehry v treťom kole s Juliou Putincevovou pred dvoma rokmi tiež vo Wimbledone.
Dvadsaťjedenročná Ealaová sa stala prvou hráčkou z Filipín, ktorá sa dostala do tretieho kola grandslamového turnaja v otvorenej ére.
V pondelok zabojuje o štvrťfinále s bývalou finalistkou Jasmine Paoliniovou, tá zdolala Mariu Sakkariovú z Grécka 6:1 a 6:2.
Ealaová sa bude uchádzať o to, aby sa stala prvou hráčkou z Filipín, ktorá sa dostane do štvrťfinále grandslamového turnaja vo dvojhre od čias Felicisima Ampona na Roland Garros v roku 1953.
Wimbledon 2026
Dvojhra žien - 3. kolo:
Elise Mertensová (Belg.-25) - Jelena Rybakinová (Kaz.-2) 7:6 (4), 6:1
Marie Bouzková (ČR-21) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 4:6, 7:6,(3), 6:4
Ashlyn Kruegerová (USA) - Daria Snigurová (Ukr.) 6:3, 6:2
Marta Kosťuková (Ukr.-12) - Emma Navarrová (Šp.-23) 6:2, 4:6, 6:1
Alexandra Ealaová (Filip.-29) - Iga Swiateková (Poľ.-3) 7:6 (9), 6:2
Jasmine Paoliniová (Tal.-13) - Maria Sakkariová (Gréc.) 6:1, 6:2