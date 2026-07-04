    Svetovej dvojke nepomohlo ani trénovanie v Bratislave. Swiateková tiež nečakane končí

    Jelena Rybakinová.
    Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. júl 2026 o 16:03 (aktualizované 4. júl 2026 o 17:17)
    ShareTweet0

    Češka po maratóne postúpila do osemfinále.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová vypadla v treťom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Bývalá šampiónka tohto turnaja prehrala s Belgičankou Elise Mertensovou 6:7 a 1:6.

    Nasadená dvojka po svojom januárovom triumfe na Australian Open túžila uspieť vo Wimbledone po druhýkrát, ale nezopakuje svoje víťazstvo z roku 2022 v All England Clube.

    Belgičanka v pozícii 25. nasadenej hráčky sa postarala o veľké prekvapenie. Rybakinová zažila sklamanie aj na nedávnom Roland Garros, keď v druhom kole prehrala s Juliou Starodubcevovou.

    Kazaška sa nedostala vo Wimbledone cez tretie kolo ani vlani. Mertensová sa do osemfinále dostala po štvrtý raz.

    O miesto vo štvrťfinále zabojuje s Češkou Mariou Bouzkovou. Tá ide ďalej po bojovnom výkone. Jej zápas s Ľudmilou Samsonovovou trval takmer tri a pol hodiny, Bouzková postúpila do osemfinále po troch rokoch.

    V zápase prehrávala 0:1 na sety, ale nevzdala sa. Kľúčové pre ňu bolo predovšetkým odvrátenie 17 brejkbalov.

    V záverečnom geme dokonca pri vlastnom podaní prehrávala 0:40, ale potom uhrala päť loptičiek v rade. Duel zakončila vydareným forhendom po čiare.

    Postúpila aj Ukrajinka Marta Kosťuková. Turnajová dvanástka zdolala v 3. kole Španielku Emmu Navarrovú v troch setoch 6:2, 4:6 a 6:1.

    Kosťukovej krajanka Daria Snigurová naopak na turnaji skončila, keď podľahla Ashlyn Kruegerovej z USA 3:6 a 2:6.

    Poľská tenistka Iga Swiateková neobháji vlaňajší titul na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Tretia nasadená hráčka podľahla v 3. kole dvojhry žien Alexandre Ealaovej z Filipín 6:7 a 2:6.

    V dramatickom prvom sete, ktorý trval 84 minút, rozhodoval tajbrejk. V druhom už mala Filipínčanka navrch, získala ho v pomere 6:2 a tešila sa z postupu.

    „Je ťažké opísať, že som v druhom týždni grandslamového turnaja a je to pre mňa neuveriteľné,“ povedala Ealaová na kurte po zápase.

    Pre šesťnásobnú grandslamovú šampiónku Swiatekovú je to najskoršie vypadnutie z veľkého turnaja od prehry v treťom kole s Juliou Putincevovou pred dvoma rokmi tiež vo Wimbledone.

    Dvadsaťjedenročná Ealaová sa stala prvou hráčkou z Filipín, ktorá sa dostala do tretieho kola grandslamového turnaja v otvorenej ére.

    V pondelok zabojuje o štvrťfinále s bývalou finalistkou Jasmine Paoliniovou, tá zdolala Mariu Sakkariovú z Grécka 6:1 a 6:2.

    Ealaová sa bude uchádzať o to, aby sa stala prvou hráčkou z Filipín, ktorá sa dostane do štvrťfinále grandslamového turnaja vo dvojhre od čias Felicisima Ampona na Roland Garros v roku 1953.

    Wimbledon 2026

    Dvojhra žien - 3. kolo:

    Elise Mertensová (Belg.-25) - Jelena Rybakinová (Kaz.-2) 7:6 (4), 6:1

    Marie Bouzková (ČR-21) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 4:6, 7:6,(3), 6:4

    Ashlyn Kruegerová (USA) - Daria Snigurová (Ukr.) 6:3, 6:2

    Marta Kosťuková (Ukr.-12) - Emma Navarrová (Šp.-23) 6:2, 4:6, 6:1

    Alexandra Ealaová (Filip.-29) - Iga Swiateková (Poľ.-3) 7:6 (9), 6:2

    Jasmine Paoliniová (Tal.-13) - Maria Sakkariová (Gréc.) 6:1, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Serena Williamsová.
    Serena Williamsová.
    Láme mi to srdce, napísala. Návrat Sereny s Venus vo štvorhre sa ešte neuskutoční
    dnes 17:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Svetovej dvojke nepomohlo ani trénovanie v Bratislave. Swiateková tiež nečakane končí