Djokovič vyrovnal Federerov rekord na Wimbledone. Obhajca titulu ide ďalej bez väčších problémov

Taliansky tenista Jannik Sinner sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v 3. kole nad Američanom Jensonom Brooksbym 6:4, 6:3, 6:4. Jeho ďalším súperom bude japonský kvalifikant Šintaro Močizuki.
„NIkdy som proti nemu nehral, no ak dokázal na grandslamovom turnaji postúpiť do osemfinále, určite si to zaslúžil. Snažím sa od zápasu k zápasu zlepšovať a dostať sa čo najďalej.
Sú ešte veci, na ktorých musím popracovať, ale som rád, že som to dnes zvládol v troch setoch," uviedol Sinner v pozápasovom interview.
Medzi elitnú šestnástku postúpil aj Srb Novak Djokovič. V pozícii nasadenej sedmičky zdolal Francúza Arthura Rinderknecha 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (4).
Srb dosiahol celkovo 105. singlové víťazstvo vo Wimbledone a vyrovnal tak rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera.
V dueli o postup do štvrťfinále ho čaká Rus Roman Safjullin, ktorý vyradil na tráve All England Clubu nasadenú 24-ku Brazílčana Joaa Fonsecu 6:3, 6:3, 6:3.
Djokovič oslávil postup do osemfinále tancom. „Bol to náročný zápas, v ktorom sme obaja toho veľa nabehali.
Diváci videli veľa stopbalov. Práve pre takéto duely ešte hrám tenis. Je skvelé vyrovnať Rogerov zápis.
Ako dieťa som sníval o tom, že budem raz úspešný vo Wimbledone, ktorý je najprestížnejším turnajom na svete," zdôraznil Djokovič
Wimbledon 2026
muži - dvojhra - 3. kolo:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Jenson Brooksby (USA) 6:4, 6:3, 6:4
Novak Djokovič (Srb.-7) - Arthur Rinderknech (Fr.-25) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (4)
Šintaro Močizuki (Jap.) - Rafael Jodar (Šp.-23) 1:6, 7:6 (5), 6:4, 6:4
Roman Safjullin (Rus.) - Joao Fonseca (Braz.-24) 6:3, 6:3, 6:3