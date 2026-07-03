    Trojsetová dráma s Ruskou jej postup nevzala. Helvétka so slovenskou krvou je v osemfinále

    Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová (vpravo) a Ruska Anna Kalinská
    Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová (vpravo) a Ruska Anna Kalinská (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    TASR|3. júl 2026 o 16:00
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    Vlani na Wimbledone došla až do semifinále

    Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    V 3. kole zdolala v pozícii nasadenej jedenástky devätnástku „pavúka" Rusku Annu Kalinskú 6:4, 4:6, 7:6 (10:6) Vlani postúpila Helvétka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále.

    Suverénne ide ďalej Američanka Jessica Pegulová, nasadená štvorka si poradila so Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:1, 6:3.

    Úlohu favoritky potvrdila aj štrnásta nasadená Japonka Naomi Osaková, štvornásobná grandslamová šampiónka zvíťazila nad Austrálčankou ruského pôvodu Dariou Kasatkinovou 6:1, 6:3.

    Wimbledon 2026

    ženy - dvojhra - 3. kolo:

    Jessica Pegulová (USA-4) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:1, 6:3

    Naomi Osaková (Jap.-14) - Daria Kasatkinová (Austr.) 6:1, 6:3

    Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Anna Kalinská (Rus.-19) 6:4, 4:6, 7:6 (10:6)




    Tenis

    Tenis

    Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová (vpravo) a Ruska Anna Kalinská
    Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová (vpravo) a Ruska Anna Kalinská
    Trojsetová dráma s Ruskou jej postup nevzala. Helvétka so slovenskou krvou je v osemfinále
    dnes 16:00
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    Domov»Tenis»Trojsetová dráma s Ruskou jej postup nevzala. Helvétka so slovenskou krvou je v osemfinále