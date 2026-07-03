Trojsetová dráma s Ruskou jej postup nevzala. Helvétka so slovenskou krvou je v osemfinále

Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
V 3. kole zdolala v pozícii nasadenej jedenástky devätnástku „pavúka" Rusku Annu Kalinskú 6:4, 4:6, 7:6 (10:6) Vlani postúpila Helvétka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále.
Suverénne ide ďalej Američanka Jessica Pegulová, nasadená štvorka si poradila so Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:1, 6:3.
Úlohu favoritky potvrdila aj štrnásta nasadená Japonka Naomi Osaková, štvornásobná grandslamová šampiónka zvíťazila nad Austrálčankou ruského pôvodu Dariou Kasatkinovou 6:1, 6:3.
Wimbledon 2026
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Jessica Pegulová (USA-4) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:1, 6:3
Naomi Osaková (Jap.-14) - Daria Kasatkinová (Austr.) 6:1, 6:3
Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Anna Kalinská (Rus.-19) 6:4, 4:6, 7:6 (10:6)