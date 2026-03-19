Tsitsipas nemal v úvodnom kole problém. V Miami končí Shapovalov či Hurkacz

Dvojhra - 1. kolo:

Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Arthur Fery (V. Brit.) 6:1, 7:6 (4)

Darwin Blanch (USA) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:3, 3:6, 6:3

Adrian Mannarino (Fr.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:2

Ethan Quinn (USA) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:2, 6:4

Martin Landaluce (Šp.) - Marcos Giron (USA) 6:3, 7:6 (6)

Camilo Ugo Carabelli (Arg.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 2:6, 6:3, 7:6 (3)

Botic van de Zandschulp (Hol.) - Denis Shapovalov (Kan.) 7:5, 6:3

Matteo Berrettini (Tal.) - Alexandre Müller (Fr.) 6:4, 6:2

Reilly Opelka (USA) - Nuno Borges (Portug.) 6:7 (6), 6:2, 7:6 (5)

Roberto Bautista Agut (Šp.) - James Duckworth (Austr.) 7:6 (3), 7:6 (4)

Rafael Jodar (Šp.) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:4, 4:6, 6:1

Moise Kouame (Fr.) - Zachary Svajda (USA) 5:7, 6:4, 6:4

Mariano Navone (Arg.) - Nikolos Bassilašvili (Gruz.) 7:6 (7), 6:3

Zizou Bergs (Belg.) - Jenson Brooksby (USA) 7:5, 6:2