Tsitsipas nemal v úvodnom kole problém. V Miami končí Shapovalov či Hurkacz

Španielsky tenista Roberto Bautista Agut postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami.
V úvodnom kole zdoial Austrálčana Jamesa Duckwortha 7:6 (3), 7:6 (4).
Ďalej ide aj Grék Stefanos Tsitsipas po triumfe 6:1, 7:6 (4) nad Britom Arthurom Ferym.
ATP Miami 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Arthur Fery (V. Brit.) 6:1, 7:6 (4)
Darwin Blanch (USA) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:3, 3:6, 6:3
Adrian Mannarino (Fr.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:2
Ethan Quinn (USA) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:2, 6:4
Martin Landaluce (Šp.) - Marcos Giron (USA) 6:3, 7:6 (6)
Camilo Ugo Carabelli (Arg.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 2:6, 6:3, 7:6 (3)
Botic van de Zandschulp (Hol.) - Denis Shapovalov (Kan.) 7:5, 6:3
Matteo Berrettini (Tal.) - Alexandre Müller (Fr.) 6:4, 6:2
Reilly Opelka (USA) - Nuno Borges (Portug.) 6:7 (6), 6:2, 7:6 (5)
Roberto Bautista Agut (Šp.) - James Duckworth (Austr.) 7:6 (3), 7:6 (4)
Rafael Jodar (Šp.) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:4, 4:6, 6:1
Moise Kouame (Fr.) - Zachary Svajda (USA) 5:7, 6:4, 6:4
Mariano Navone (Arg.) - Nikolos Bassilašvili (Gruz.) 7:6 (7), 6:3
Zizou Bergs (Belg.) - Jenson Brooksby (USA) 7:5, 6:2