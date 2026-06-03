VIDEO: Senzácia Roland Garros pokračuje aj ďalej. Poľská kvalifikantka je už v semifinále

Poľská tenistka Maja Chwalinská sa prebojovala už do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Vo štvrťfinále zdolala na parížskej antuke v pozícii kvalifikantky nasadenú dvadsaťdvojku Rusku Annu Kalinskú 7:6 (3), 6:3.
V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti Ruske Šnajderovej, ktorá šokujúco vyradila Arynu Sabalenkovú, svetovú jednotku a najväčšiu favoritku grandslamu.
VIDEO: Zostrih zápasu Chwalinská - Kalinská
Chwalinaká až do tohtoročného Roland Garros nikdy nebola na podujatiach veľkej štvorky ďalej ako v 2. kole.
„Budem sa opakovať, ale stále si neuvedomujem, čo sa na antukovom vrchole sezóny deje. Je to šialené, že sa mi podarilo postúpiť z kvalifikácie až do semifinále Roland Garros. Pred duelom som bola nervózna, snažila som sa však, aby to nebolo na mne vidieť.
Na grandslamoch hrám proti najlepším hráčkam sveta, idem od zápasu k zápasu. Vôbec som nečakala, že sa dostanem tak ďaleko,“ uviedla v pozápasovom interview Chwalinská, ktorá pred začiatkom turnaja figurovala až na 114. mieste svetového rebríčka WTA.
Chwalinská až do tohtoročného Roland Garros nikdy nebola na podujatiach veľkej štvorky ďalej ako v 2. kole.
Roland Garros 2026
Dvojhra žien - štvrťfinále:
Maja Chwalinská (Poľ.) - Anna Kalinská (Rus.-22) 7:6 (3), 6:3
Diana Šnajderová (Rus.-25) - Aryna Sabalenková (Biel.-1) 3:6, 7:5, 6:0