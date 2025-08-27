    Pegulová jednoznačne postúpila do tretieho kola, suverénna bola aj Raducanuová

    Jessica Pegulová
    Jessica Pegulová (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. aug 2025 o 22:35
    Domáca Američanka je štvortkou turnaja.

    NEW YORK. Britská tenistka Emma Raducanuová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    Newyorská šampiónka z roku 2021 zdolala v 2. kole Janice Tienovú z Indonézie hladko 6:2, 6:1.

    V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti víťazke súboja medzi deviatou nasadenou Kazaškou Jelenou Rybakinovou a Češkou Terezou Valentovou.

    Štvrtá nasadená Američanka Jessica Pegulová si poradila s Ruskou Annou Blinkovovou 6:1, 6:3. Úlohu favoritky potvrdila vo Flushing Meadows aj Pegulovej krajanka Emma Navarrová.

    Desiata nasadená vlaňajšia semifinalistka zvíťazila v americkom derby nad Caty McNallyovou 6:2, 6:1.

    Ďalej ide aj dvojnásobná víťazka Australian Open Bieloruska Viktoria Azarenková po triumfe 6:3, 6:3 nad Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou.

    US Open 2025

    ženy - dvojhra - 2. kolo:

    Jessica Pegulová (USA-4) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3

    Cristina Bucsová (Šp.) - Alexandra Ealová (Fil.) 6:4, 6:3

    Emma Navarrová (USA-10) - Caty McNallyová (USA) 6:2, 6:1

    Viktoria Azarenková (Biel.) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) 6:3, 6:3

    Emma Raducanuová (V. Brit.) - Janice Tienová (Indon.) 6:2, 6:1

