Pegulová jednoznačne postúpila do tretieho kola, suverénna bola aj Raducanuová

NEW YORK. Britská tenistka Emma Raducanuová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Newyorská šampiónka z roku 2021 zdolala v 2. kole Janice Tienovú z Indonézie hladko 6:2, 6:1.
V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti víťazke súboja medzi deviatou nasadenou Kazaškou Jelenou Rybakinovou a Češkou Terezou Valentovou.
Štvrtá nasadená Američanka Jessica Pegulová si poradila s Ruskou Annou Blinkovovou 6:1, 6:3. Úlohu favoritky potvrdila vo Flushing Meadows aj Pegulovej krajanka Emma Navarrová.
Desiata nasadená vlaňajšia semifinalistka zvíťazila v americkom derby nad Caty McNallyovou 6:2, 6:1.
Ďalej ide aj dvojnásobná víťazka Australian Open Bieloruska Viktoria Azarenková po triumfe 6:3, 6:3 nad Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou.
US Open 2025
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Jessica Pegulová (USA-4) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3
Cristina Bucsová (Šp.) - Alexandra Ealová (Fil.) 6:4, 6:3
Emma Navarrová (USA-10) - Caty McNallyová (USA) 6:2, 6:1
Viktoria Azarenková (Biel.) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) 6:3, 6:3
Emma Raducanuová (V. Brit.) - Janice Tienová (Indon.) 6:2, 6:1