Veterán Čilič zvládol v Šanghaji úvodné kolo, Berrettini neuspel

ŠANGHAJ. Belgický tenista David Goffin sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. V úvodnom kole zdolal Francúza Alexandreho Müllera v troch setoch 6:7 (6), 6:1 a 6:1.
V 1. kole uspel aj Adrian Mannarino, francúzsky tenista vyradil Taliana Mattea Berrettiniho v dvoch setoch 7:5, 7:6 (5).
Postup do 2. kola si vybojoval aj Chorvát Marin Čilič, ktorý zvíťazil nad Nikolozom Basilašvilim z Gruzínska 6:3, 7:6 (5).
ATP Šanghaj
dvojhra - 1. kolo:
Mattia Bellucci (Tal.) - Adam Walton (Austr.) 7:6 (6), 6:1
Luca Nardi (Tal.) - Sebastian Ofner (Rak.) 3:6, 6:3, 6:2
David Goffin (Belg.) - Alexandre Müller (Fr.) 6:7 (6), 6:1, 6:1
Jaume Munar (Šp.) - Márton Fucsovics (Maď.) 4:6, 7:5, 6:1
Daniel Altmaier (Nem.) - Tristan Schoolkate (Austr.) 6:3, 6:4
Jordan Thompson (Austr.) - August Holmgren (Dán.) 4:6, 6:3, 6:4
Adrian Mannarino (Fr.) - Matteo Berrettini (Tal.) 7:5, 7:6 (5)
Marin Čilič (Chor.) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:3, 7:6 (5)
Jošihito Nišioka (Jap.) - Alexander Ševčenko (Rus.) 6:1, 6:2
Valentin Vacherot (Mon.) - Laslo Djere (Srb.) 6:3, 6:4
Zizou Bergs (Belg.) - Sebastian Korda (USA) 6:4, 7:5
Sebastian Baez (Arg.) - Čang Č'-čen (Čína) 2:6, 6:3, 6:4