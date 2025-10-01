    Veterán Čilič zvládol v Šanghaji úvodné kolo, Berrettini neuspel

    Chorvátsky tenista Marin Čilič
    Chorvátsky tenista Marin Čilič (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. okt 2025 o 13:42
    ShareTweet0

    Chorvát zdolal gruzínskeho súpera.

    ŠANGHAJ. Belgický tenista David Goffin sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. V úvodnom kole zdolal Francúza Alexandreho Müllera v troch setoch 6:7 (6), 6:1 a 6:1.

    V 1. kole uspel aj Adrian Mannarino, francúzsky tenista vyradil Taliana Mattea Berrettiniho v dvoch setoch 7:5, 7:6 (5).

    Postup do 2. kola si vybojoval aj Chorvát Marin Čilič, ktorý zvíťazil nad Nikolozom Basilašvilim z Gruzínska 6:3, 7:6 (5).

    ATP Šanghaj

    dvojhra - 1. kolo:

    Mattia Bellucci (Tal.) - Adam Walton (Austr.) 7:6 (6), 6:1

    Luca Nardi (Tal.) - Sebastian Ofner (Rak.) 3:6, 6:3, 6:2

    David Goffin (Belg.) - Alexandre Müller (Fr.) 6:7 (6), 6:1, 6:1

    Jaume Munar (Šp.) - Márton Fucsovics (Maď.) 4:6, 7:5, 6:1

    Daniel Altmaier (Nem.) - Tristan Schoolkate (Austr.) 6:3, 6:4

    Jordan Thompson (Austr.) - August Holmgren (Dán.) 4:6, 6:3, 6:4

    Adrian Mannarino (Fr.) - Matteo Berrettini (Tal.) 7:5, 7:6 (5)

    Marin Čilič (Chor.) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:3, 7:6 (5)

    Jošihito Nišioka (Jap.) - Alexander Ševčenko (Rus.) 6:1, 6:2

    Valentin Vacherot (Mon.) - Laslo Djere (Srb.) 6:3, 6:4

    Zizou Bergs (Belg.) - Sebastian Korda (USA) 6:4, 7:5

    Sebastian Baez (Arg.) - Čang Č'-čen (Čína) 2:6, 6:3, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Roger Federer.
    Roger Federer.
    Koho uvedú budúci rok do tenisovej siene slávy? Hlavný kandidát je Federer
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Veterán Čilič zvládol v Šanghaji úvodné kolo, Berrettini neuspel