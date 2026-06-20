    VIDEO: České derby patrilo jasne mladšej hráčke. Zahrá si jubilejné finále na okruhu

    Česká tenistka Marie Bouzková odvracia úder svojej krajanke Karolíne Plíškovej v semifinále tenisového turnaja WTA v Nottinghame.
    Česká tenistka Marie Bouzková odvracia úder svojej krajanke Karolíne Plíškovej v semifinále tenisového turnaja WTA v Nottinghame. (Autor: TASR/PA via AP)
    ČTK|20. jún 2026 o 14:53
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    Zabojuje o štvrtý titul na elitnom okruhu a prvý na trávnatom povrchu.

    Tenistka Marie Bouzková vyhrala na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6:4, 6:1 a postúpila do jubilejného desiateho finále na okruhu WTA.

    Nasadená štvorka zabojuje o štvrtý titul na elitnom okruhu a prvý na trávnatom povrchu. V nedeľnom rozhodujúcom zápase sa stretne s Američankou Emmou Navarrovou alebo Švajčiarkou Viktorijou Golubicovou.

    Bouzková zdolala o sedem rokov staršiu Plíškovú za hodinu a 20 minút. Uspela nad ňou druhýkrát v kariére a vyrovnala vzájomnú bilanciu na 2:2.

    V zápase prišla len raz o podanie, Plíškovú štyrikrát „brejkla“. Turnajom ďalej kráča bez straty setu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Plíšková - Bouzková

    Bývalá svetová jednotka a wimbledonská finalistka z roku 2021 Plíšková nevyužila v Nottinghame šancu na zopakovanie desať rokov starého triumfu a predvlaňajšej finálovej účasti.

    WTA Nottingham 2026

    dvojhra - semifinále:

    Marie Bouzková (ČR-4) - Karolína Plíšková (ČR) 6:4, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Česká tenistka Marie Bouzková odvracia úder svojej krajanke Karolíne Plíškovej v semifinále tenisového turnaja WTA v Nottinghame.
    Česká tenistka Marie Bouzková odvracia úder svojej krajanke Karolíne Plíškovej v semifinále tenisového turnaja WTA v Nottinghame.
    VIDEO: České derby patrilo jasne mladšej hráčke. Zahrá si jubilejné finále na okruhu
    dnes 14:53
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    Domov»Tenis»VIDEO: České derby patrilo jasne mladšej hráčke. Zahrá si jubilejné finále na okruhu