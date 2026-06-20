VIDEO: České derby patrilo jasne mladšej hráčke. Zahrá si jubilejné finále na okruhu

Tenistka Marie Bouzková vyhrala na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6:4, 6:1 a postúpila do jubilejného desiateho finále na okruhu WTA.
Nasadená štvorka zabojuje o štvrtý titul na elitnom okruhu a prvý na trávnatom povrchu. V nedeľnom rozhodujúcom zápase sa stretne s Američankou Emmou Navarrovou alebo Švajčiarkou Viktorijou Golubicovou.
Bouzková zdolala o sedem rokov staršiu Plíškovú za hodinu a 20 minút. Uspela nad ňou druhýkrát v kariére a vyrovnala vzájomnú bilanciu na 2:2.
V zápase prišla len raz o podanie, Plíškovú štyrikrát „brejkla“. Turnajom ďalej kráča bez straty setu.
VIDEO: Zostrih zápasu Plíšková - Bouzková
Bývalá svetová jednotka a wimbledonská finalistka z roku 2021 Plíšková nevyužila v Nottinghame šancu na zopakovanie desať rokov starého triumfu a predvlaňajšej finálovej účasti.
WTA Nottingham 2026
dvojhra - semifinále:
Marie Bouzková (ČR-4) - Karolína Plíšková (ČR) 6:4, 6:1