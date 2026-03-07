Hrala štvrťfinále Australian Open, no rýchlo končí. Mladá Američanka vypadla hneď v 2. kole

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do 3. kola turnaja WTA v kalifornskom stredisku Indian Wells.
V stretnutí 2. kola zvládla nasadená jednotka súboj s Japonkou Himeno Sakacumeovou 6:4, 6:2.
Ďalej ide i Američanka Coco Gauffová. Štvorka podujatia zdolala Rusku Kamillu Rachimovovú 6:3, 7:6 (5).
VIDEO: Zostrih zápasu Osoriová - Jovičová
Z nasadených hráčok vypadla napríklad Jekaterina Alexandrovova, ktorá nestačila na Taliu Gibsonovú.
Vypadla aj Diana Šnajderová, Wan Sin-jü, Maya Jointová či Iva Jovičová.
Indian Wells 2026
Dvojhra žien - 2. kolo:
Linda Nosková (ČR-14) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:3, 6:3
Emma Raducanuová (V. Brit.-25) - Anastasia Zacharovová (Rus.) 6:1, 6:3
Talia Gibsonová (Austr.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-11) 6:3, 7:5
Victoria Mboková (Kan.-10) - Kimberly Birrellová (Austr.) 6:4, 7:6 (5)
Clara Tausonová (Dán.-17) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:6 (9), 6:2
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Himeno Sakacumeová (Jap.) 6:4, 6:2
Sorana Cirsteová (Rum.) - Diana Šnajderová (Rus.-21) 6:2, 7:6 (0)
Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Wang Sin-jü (Čína-30) 6:3, 6:1
Anna Kalinská (Rus.-23) - Zeynep Sönmezová (Turec.) 6:4, 7:6 (4)
Coco Gauffová (USA-4) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:3, 7:6 (5)
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Anastasia Potapovová (Rak.) 6:7 (5), 6:2, 6:3
Jaqueline Cristianová (Rum.) - Maya Jointová (Austr.-29) 0:6, 6:2, 7:5
Naomi Ósaková (Jap.-16) - Victoria Jimenezová (And.) 7:5, 6:2
Camila Osoriová (Kol.) - Iva Jovicová (USA-18) 4:6, 7:6 (4), 6:3
Amanda Anisimovová (USA-6) - Anna Blinkovová (Rus.) 5:7, 6:1, 6:0
Alexandra Ealová (Fil.-31) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:5, 4:6, 7:5