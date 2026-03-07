    Hrala štvrťfinále Australian Open, no rýchlo končí. Mladá Američanka vypadla hneď v 2. kole

    Iva Jovičová.
    Iva Jovičová. (Autor: TASR/AP)
    7. mar 2026 o 11:18
    Aryna Sabalenková hladko postúpila do 3. kola.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do 3. kola turnaja WTA v kalifornskom stredisku Indian Wells.

    V stretnutí 2. kola zvládla nasadená jednotka súboj s Japonkou Himeno Sakacumeovou 6:4, 6:2.

    Ďalej ide i Američanka Coco Gauffová. Štvorka podujatia zdolala Rusku Kamillu Rachimovovú 6:3, 7:6 (5).

    VIDEO: Zostrih zápasu Osoriová - Jovičová

    Z nasadených hráčok vypadla napríklad Jekaterina Alexandrovova, ktorá nestačila na Taliu Gibsonovú.

    Vypadla aj Diana Šnajderová, Wan Sin-jü, Maya Jointová či Iva Jovičová.

    Indian Wells 2026

    Dvojhra žien - 2. kolo:

    Linda Nosková (ČR-14) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:3, 6:3

    Emma Raducanuová (V. Brit.-25) - Anastasia Zacharovová (Rus.) 6:1, 6:3

    Talia Gibsonová (Austr.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-11) 6:3, 7:5

    Victoria Mboková (Kan.-10) - Kimberly Birrellová (Austr.) 6:4, 7:6 (5)

    Clara Tausonová (Dán.-17) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:6 (9), 6:2

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Himeno Sakacumeová (Jap.) 6:4, 6:2

    Sorana Cirsteová (Rum.) - Diana Šnajderová (Rus.-21) 6:2, 7:6 (0)

    Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Wang Sin-jü (Čína-30) 6:3, 6:1

    Anna Kalinská (Rus.-23) - Zeynep Sönmezová (Turec.) 6:4, 7:6 (4)

    Coco Gauffová (USA-4) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:3, 7:6 (5)

    Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Anastasia Potapovová (Rak.) 6:7 (5), 6:2, 6:3

    Jaqueline Cristianová (Rum.) - Maya Jointová (Austr.-29) 0:6, 6:2, 7:5

    Naomi Ósaková (Jap.-16) - Victoria Jimenezová (And.) 7:5, 6:2

    Camila Osoriová (Kol.) - Iva Jovicová (USA-18) 4:6, 7:6 (4), 6:3

    Amanda Anisimovová (USA-6) - Anna Blinkovová (Rus.) 5:7, 6:1, 6:0

    Alexandra Ealová (Fil.-31) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:5, 4:6, 7:5

    dnes 11:18
