VIDEO: Sinner nemal problém s mladým Čechom. Musetti šokantne vypadol s Maďarom

Taliansky tenista Jannik Sinner potvrdil pozíciu nasadenej dvojky a na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom stredisku Indian Wells postúpil s prehľadom do 3. kola.
Čecha Dalibora Svrčinu zdolal 6:1, 6:1.
Prekvapením je koniec na turnaji pre Lorenza Musettiho. Piaty nasadený hráč nestačil na Maďara Mártona Fucsovicsa 5:7, 1:6.
Z výhry sa tešil aj Alexander Zverev, ktorý si poradil s Matteom Berrettinim v dvoch setoch.
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Svrčina
S turnajom sa lúči aj ďalší nasadený hráč Tomas Martin Etchevery, ktorý nestačil v troch setoch na Kanaďana Denisa Shapovalova.
Indian Wells 2026
Dvojhra mužov - 2.kolo:
Alexander Zverev (Nem.-4) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:3, 6:4
Learner Tien (USA-25) - Adam Walton (Austr.) 7:6 (3), 7:6 (8)
Flavio Cobolli (Tal.-15) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 3:6, 6:3, 6:4
Márton Fucsovics (Maď.) - Lorenzo Musetti (Tal.-5) 7:5, 6:1
Arthur Fils (Fr.-30) - Dino Prižmič (Chorv.) 6:2, 3:2 - skreč
Ben Shelton (USA-8) - Reilly Opelka (USA) 6:7 (3), 7:6 (4), 6:3
Brandon Nakashima (USA-28) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 6:4
Frances Tiafoe (USA-21) - Jenson Brooksby (USA) 6:4, 6:2
Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Gael Monfils (Fr.) 6:7 (5), 6:3, 6:4
Jannik Sinner (Tal.-2) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:1, 6:1
Alejandro Davidovich (Šp.-18) - Zachary Svajda (USA) 7:6 (0), 6:2
Denis Shapovalov (Kan.) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.-29) 6:3, 2:6, 7:6 (5)
Tommy Paul (USA-23) - Zizou Bergs (Belg.) 6:1, 6:2
Jakub Menšík (ČR-12) - Marcos Giron (USA) 7:5, 7:6 (4)