Sinner stratil na US Open prvý set. S postupom však problémy nemal

NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V pozícii najvyššie nasadeného hráča a obhajcu vlaňajšieho titulu zdolal Kanaďana Denisa Shapovalova 5:7, 6:4, 6:3 a 6:3.
Postúpil aj jeho krajan Lorenzo Musetti. V 3. kole viedol v pozícii nasadenej desiatky nad Flaviom Cobollim 6:3, 6:3, 2:0, keď jeho krajan zápas skrečoval pre zdravotné problémy.
V boji o štvrťfinále ho čaká Jaume Munar zo Španielska, ten zdolal Zizoua Bergsa z Belgicka 6:1, 6:4 a 6:4.
US Open 2025
Dvojhra mužov - 3. kolo:
Leandro Riedi (Švajč.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 5:3 skreč
Jannik Sinner (Tal.-1) - Denis Shapovalov (Kan.-27) 5:7, 6:4, 6:3, 6:3
Jaume Munar (Šp.) - Zizou Bergs (Belg.) 6:1, 6:4, 6:4
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - Flavio Cobolli (Tal.-24) 6:3, 6:3, 2:0 - skreč