    Sinner stratil na US Open prvý set. S postupom však problémy nemal

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. aug 2025 o 23:05
    ShareTweet0

    Postúpil aj jeho krajan Lorenzo Musetti.

    NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    V pozícii najvyššie nasadeného hráča a obhajcu vlaňajšieho titulu zdolal Kanaďana Denisa Shapovalova 5:7, 6:4, 6:3 a 6:3.

    Postúpil aj jeho krajan Lorenzo Musetti. V 3. kole viedol v pozícii nasadenej desiatky nad Flaviom Cobollim 6:3, 6:3, 2:0, keď jeho krajan zápas skrečoval pre zdravotné problémy.

    V boji o štvrťfinále ho čaká Jaume Munar zo Španielska, ten zdolal Zizoua Bergsa z Belgicka 6:1, 6:4 a 6:4.

    US Open 2025

    Dvojhra mužov - 3. kolo:

    Leandro Riedi (Švajč.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 5:3 skreč

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Denis Shapovalov (Kan.-27) 5:7, 6:4, 6:3, 6:3

    Jaume Munar (Šp.) - Zizou Bergs (Belg.) 6:1, 6:4, 6:4

    Lorenzo Musetti (Tal.-10) - Flavio Cobolli (Tal.-24) 6:3, 6:3, 2:0 - skreč

    Tenis

    Tenis

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner.
    Sinner stratil na US Open prvý set. S postupom však problémy nemal
    dnes 23:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Sinner stratil na US Open prvý set. S postupom však problémy nemal