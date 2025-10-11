    Sabalenková nezvládla dobre rozohratý zápas. Finále vo Wu-chane bude americké

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková (Autor: REUTERS)
    TASR|11. okt 2025 o 16:07
    ShareTweet2

    Nad sily Bielorusky bola Pegulová.

    WU-CHAN. Americká tenistka Coco Gauffová si zahrá o trofej na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.

    Do finále sa prebojovala po sobotnom semifinálovom víťazstve nad Jasmine Paoliniovou z Talianska 6:4, 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Pegulová

    Vo finálovom dueli nastúpi Gauffová proti svojej krajanke Jessice Pegulovej, ktorá v pozícii turnajovej šestky vyradila najvyššie nasadenú Bielorusku Arynu Sabalenkovú 2:6, 6:4, 7:6 (2).

    WTA Wu-chan 2025

    dvojhra - semifinále:

    Jessica Pegulová (USA-6) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 2:6, 6:4, 7:6 (2)

    Coco Gauffová (USA-3) - Jasmine Paoliniová (Tal.-7) 6:4, 6:3

    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková
    Sabalenková nezvládla dobre rozohratý zápas. Finále vo Wu-chane bude americké
    dnes 16:07|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Sabalenková nezvládla dobre rozohratý zápas. Finále vo Wu-chane bude americké