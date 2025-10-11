Sabalenková nezvládla dobre rozohratý zápas. Finále vo Wu-chane bude americké

WU-CHAN. Americká tenistka Coco Gauffová si zahrá o trofej na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Do finále sa prebojovala po sobotnom semifinálovom víťazstve nad Jasmine Paoliniovou z Talianska 6:4, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Pegulová
Vo finálovom dueli nastúpi Gauffová proti svojej krajanke Jessice Pegulovej, ktorá v pozícii turnajovej šestky vyradila najvyššie nasadenú Bielorusku Arynu Sabalenkovú 2:6, 6:4, 7:6 (2).
WTA Wu-chan 2025
dvojhra - semifinále:
Jessica Pegulová (USA-6) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 2:6, 6:4, 7:6 (2)
Coco Gauffová (USA-3) - Jasmine Paoliniová (Tal.-7) 6:4, 6:3