Komentátor žasol nad výkonom Kazašky. Po úvodnom sete sfúkla z kurtu Swiatekovú

Turnaj majsteriek 2025
A-skupina:
Jelena Rybakinová (6-Kaz.) - Iga Swiateková (2-Pol.) 3:6, 6:1, 6:0
RIJÁD. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová je blízko k postupu do semifinále MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde.
Nasadená šestka uspela v pondelok aj vo svojom druhom zápase v základnej B-skupine, keď nad dvojkou podujatia Igou Swiatekovou z Poľska vyhrala v troch setoch 3:6, 6:1 a 6:0.
"Neverím, aký koncert tu rozohrala. Svoj výkon vyšperkovala takmer do dokonalosti," povedal komentátor televízie Canal+ Sport Dominik Kríž.
Zdolala ju tak prvýkrát až v piatom vzájomnom súboji v tomto roku.
"Tento výsledok ide do sveta. Jelena Rybakinová odohrala brilantný zápas. Vyhrala deväť gemov po sebe a mieri za postupom. Je to Swiateková, ktorá pravidelne rozdáva kanárov, no teraz musí jedného prijať," dodal.
Swiateková má po dvoch dueloch bilanciu 1-1. V druhom pondelkovom stretnutí proti sebe nastúpili Američanky Amanda Anisimovová a Madison Keysová.