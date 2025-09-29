    Swiateková mala postup do osemfinále uľahčený, jej súperka zápas skrečovala

    Iga Swiateková
    Iga Swiateková (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. sep 2025 o 09:40
    Poľka odohrala prvý set bez straty gemu.

    PEKING. Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.

    V dueli 3. kola vyhrala najvyššie nasadená obhajkyňa titulu prvý set nad Camilou Osoriovou z Kolumbie jednoznačne 6:0 a jej súperka potom skrečovala.

    WTA Peking 2025

    dvojhra - 3. kolo:

    Mirra Andrejevová (Rus.-4) - Jessica Bouzas Maneirová (Šp.) 6:4, 6:1

    Emma Navarrová (USA-16) - Lois Boissonová (Fr.) 6:2, 1:0 - skreč

    Marta Kosťjuková (Ukr.-23) - Aliaksandra Sasnovičová (Biel.) 6:4, 6:2

    Iga Swiateková (Poľ.-1) - Camila Osoriová (Kol.) 6:0 - skreč

