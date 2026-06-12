Mihalíková zažíva v Londýne skvelý turnaj. Vo štvorhre zabojuje o finále

Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili už do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen´s Clube.
Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:4, 6:4.
V dueli o postup do finále nastúpia v sobotu proti štvrtému nasadenému čínsko-francúzskemu tandemu Chan-jü kuo, Kristina Mladenovičová.
Pre Mihalíkovú s Nichollsovou je podujatie súčasťou prípravy na grandslamový Wimbledon, ktorý odštartuje na tráve All England Clubu koncom júna.la ms