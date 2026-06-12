    Mihalíková zažíva v Londýne skvelý turnaj. Vo štvorhre zabojuje o finále

    Tereza Mihalíková.
    Tereza Mihalíková. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|12. jún 2026 o 15:29
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    S britskou partnerkou vyradili nasadené jednotky.

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili už do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen´s Clube.

    Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:4, 6:4.

    V dueli o postup do finále nastúpia v sobotu proti štvrtému nasadenému čínsko-francúzskemu tandemu Chan-jü kuo, Kristina Mladenovičová.

    Pre Mihalíkovú s Nichollsovou je podujatie súčasťou prípravy na grandslamový Wimbledon, ktorý odštartuje na tráve All England Clubu koncom júna.la ms

    Tenis

    Tenis

    Tereza Mihalíková.
    Tereza Mihalíková.
    Mihalíková zažíva v Londýne skvelý turnaj. Vo štvorhre zabojuje o finále
    dnes 15:29
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