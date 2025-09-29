    Sinner nebude chýbať v semifinále, Menšíka v Pekingu vyradilo zranenie

    Jannik Sinner
    Jannik Sinner (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. sep 2025 o 10:11
    Český tenista odohral vo štvrťfinále len päť gemov.

    PEKING. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil na turnaji ATP v Pekingu do semifinále.

    V pozícii nasadenej trojky prešiel cez štvrťfinále, keď jeho český súper Jakub Menšík skrečoval zápas po piatich hrách pre problémy s kolenom a neuspel tak ani vo štvrtom vzájomnom súboji.

    De Minaur sa v boji o finále stretne s turnajovou jednotkou Jannikom Sinnerom z Talianska, ktorý si poradil s Maďarom Fábiánom Marozsánom 6:1, 7:5.

    ATP Peking

    dvojhra - štvrťfinále:

    Alex de Minaur (Austr.-3) - Jakub Menšík (ČR-7) 4:1 - skreč

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:1, 7:5

