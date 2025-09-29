Sinner nebude chýbať v semifinále, Menšíka v Pekingu vyradilo zranenie

PEKING. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil na turnaji ATP v Pekingu do semifinále.
V pozícii nasadenej trojky prešiel cez štvrťfinále, keď jeho český súper Jakub Menšík skrečoval zápas po piatich hrách pre problémy s kolenom a neuspel tak ani vo štvrtom vzájomnom súboji.
De Minaur sa v boji o finále stretne s turnajovou jednotkou Jannikom Sinnerom z Talianska, ktorý si poradil s Maďarom Fábiánom Marozsánom 6:1, 7:5.
ATP Peking
dvojhra - štvrťfinále:
Alex de Minaur (Austr.-3) - Jakub Menšík (ČR-7) 4:1 - skreč
Jannik Sinner (Tal.-1) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:1, 7:5