Expresný koniec Nadala. Antukový kráľ vypadol na Roland Garros už v prvom kole

Pre Nadala to bola iba štvrtá prehra na jeho obľúbenom grandslamovom turnaji, na ktorom štartoval možno poslednýkrát.

Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu profitoval z toho, že Nadalove údery boli krátke a nekompromisne zakončoval výmeny víťaznými forhendmi.

Nadal mu pomohol viacerými neúspešnými stopbalmi. Na začiatku tretieho setu viedol Nadal 2:0, no Zverev bleskovo vyrovnal na 2:2 a v koncovke mal navrch. Za stavu 5:3 premenil hneď prvý mečbal.

V druhom dejstve čelil Španiel za stavu 1:1 dvom brejkbalom, no podržal si servis, čo ho výrazne povzbudilo. Predĺžil dĺžku úderov, dokázal dostať Zvereva pod tlak.

"Neviem, čo povedať. Ďakujem Rafovi za to, čo dlhé roky predvádzal na parížskej antuke. Bola to pre mňa česť hrať proti nemu.

Nasledovala dlhá súťažná pauza, no Zverev sa dokázal vrátiť medzi absolútnu elitu. Svoje antukové kvality potvrdil pred dvoma týždňami triumfom na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.

Nadal: Neviem, či to bolo poslednýkrát

Nadal sa vo svojom príhovore poďakoval parížskemu publiku za podporu. "Prehral som, ďakujem však za všetku tú energiu, ktorú som cítil.

Neviem, či to bolo poslednýkrát, čo som štartoval na Roland Garros. Ak áno, tak som si to užil. Moje pocity sa dajú ťažko opísať, ale bolo to niečo unikátne.