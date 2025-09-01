    Swiateková predvádza majstrovský tenis. V New Yorku zmietla z kurtu ďalšiu Rusku

    Iga Swiateková
    Iga Swiateková (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. sep 2025 o 20:26
    ShareTweet0

    Nasadená dvojka postúpila do štvrťfinále.

    NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková suverénnym spôsobom postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    Wimbledonská šampiónka si v osemfinále v pozícii nasadenej dvojky poradila s trinástkou „pavúka" Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou 6:3, 6:1.

    V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Američankou Amandou Anisimovovou a Brazílčankou Beatriz Haddadovou Maiovou. V prípade konfrontácie s domácou hráčkou by išlo o reprízu finále Wimbledonu.

    Swiateková bola po postupe medzi elitnú osmičku spokojná.

    „Podala som dobrý výkon, v dôležitých momentoch ma podržalo podanie. Jekaterina hrala dosť rýchlo, no dokázala som s ňou držať krok a pretlačiť ju vo výmenách. Teší ma, že po dvoch náročných zápasoch to teraz bolo pre mňa o čosi ľahšie.

    Vyrastala som na antuke, teraz mám však rovnako rada všetky povrchy, trávu aj betóny," uviedla v pozápasovom interview víťazka US Open z roku 2022..

    US Open 2025

    ženy - dvojhra - osemfinále:

    Iga Swiateková (Poľ.-2) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-13) 6:3, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Andrej Rubľov na US Open 2025
    Andrej Rubľov na US Open 2025
    Bol favorit, no neuhral ani set. Na US Open končí ďalší ruský búrlivák
    dnes 20:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Swiateková predvádza majstrovský tenis. V New Yorku zmietla z kurtu ďalšiu Rusku