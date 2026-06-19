    Zverev v Halle postúpil do semifinále. Belgičan ho trápil v dvoch tajbrejkoch

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev (Autor: TASR/dpa via AP)
    TASR|19. jún 2026 o 18:14
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    Jeho ďalším súperom bude Američan Fritz.

    ATP Halle 2026

    dvojhra - štvrťfinále:

    Alexander Zverev (Nem.-1) - Raphaël Collignon (Belg.) 7:6 (10), 7:6 (2)

    Taylor Fritz (USA-5) - Ben Shelton (USA-3) 6:7 (5), 7:6 (8), 7:6 (3)

    Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do semifinále dvojhry na domácom turnaji ATP v Halle.

    Najvyššie nasadený hráč a tretí muž svetového rebríčka zdolal vo štvrťfinále Belgičana Raphaëla Collignona 7:6 (10), 7:6 (2).

    Jeho ďalším súperom bude piaty nasadený Američan Taylor Fritz, ktorý vyradil krajana a trojku „pavúka“ Bena Sheltona po trojsetovej dráme 6:7 (5), 7:6 (8) a 7:6 (3).

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