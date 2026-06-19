Zverev v Halle postúpil do semifinále. Belgičan ho trápil v dvoch tajbrejkoch

ATP Halle 2026
dvojhra - štvrťfinále:
Alexander Zverev (Nem.-1) - Raphaël Collignon (Belg.) 7:6 (10), 7:6 (2)
Taylor Fritz (USA-5) - Ben Shelton (USA-3) 6:7 (5), 7:6 (8), 7:6 (3)
Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do semifinále dvojhry na domácom turnaji ATP v Halle.
Najvyššie nasadený hráč a tretí muž svetového rebríčka zdolal vo štvrťfinále Belgičana Raphaëla Collignona 7:6 (10), 7:6 (2).
Jeho ďalším súperom bude piaty nasadený Američan Taylor Fritz, ktorý vyradil krajana a trojku „pavúka“ Bena Sheltona po trojsetovej dráme 6:7 (5), 7:6 (8) a 7:6 (3).