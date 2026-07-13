Liek mu vraj predpísal lekár, teraz má problémy. Argentínsky tenista dostal ročný dištanc

Argentínsky tenista Facundo Bagnis prijal 12-mesačný zákaz činnosti za porušenie antidopingových pravidiel.
Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) uznala, že zakázaná látka sa do jeho organizmu dostala prostredníctvom kontaminovaného výživového doplnku a porušenie pravidiel nebolo úmyselné.
Tridsaťšesťročný Bagnis, ktorého kariérnym maximom bolo 55. miesto v rebríčku ATP v novembri 2016, mal pozitívny test na hydrochlorotiazid počas kvalifikácie na US Open v auguste 2025.
Látka patrí medzi diuretiká a maskovacie látky zaradené na zoznam zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).
Hoci pri tejto látke nie je dočasný zákaz činnosti povinný, Bagnis dobrovoľne prijal predbežnú suspendáciu od 18. októbra 2025.
Tenista následne informoval ITIA, že zdrojom zakázanej látky bol kontaminovaný výživový doplnok, ktorý mu na zdravotné účely predpísal lekár.
Na podporu svojho tvrdenia predložil zdravotnú dokumentáciu, komunikáciu s lekárom, doklady o kúpe aj znalecké posudky.
ITIA pri určení trestu zohľadnila poľahčujúce okolnosti aj predchádzajúce podobné prípady. Bagnisov zákaz činnosti sa skončí 17. októbra 2026.