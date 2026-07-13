Narodeninové prekvapenie pre tenisovú senzáciu. Kate odovzdala wimbledonskému hrdinovi obálku

Britský tenista Arthur Fery zažiaril na grandslamovom Wimbledone a zažil nezabudnuteľnú oslavu 24. narodenín.
Gratulácie sa dočkal priamo od princeznej Kate, ktorá mu odovzdala tajomnú obálku. Tá sa ihneď stala predmetom diskusií fanúšikov, ktorí špekulujú o tom, čo sa v nej ukrývalo.
Fery sa postaral o jednu z najväčších senzácií v histórii turnaja. Do hlavnej súťaže sa dostal vďaka voľnej karte a len ako druhý tenista v histórii sa z tejto pozície prebojoval do semifinále.
Jeho rozprávkovú jazdu zastavil až druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý neskôr podľahol vo finále Talianovi Jannikovi Sinnerovi. Finálový duel sa odohral v nedeľu 12. júla, a teda v deň 24. narodenín britského tenistu.
VIDEO: Zostrih zápasu Fery - Zverev v semifinále Wimbledonu 2026
Zápas sledoval v hľadisku a dočkal sa milého prekvapenia. Na Feryho nezabudla patrónka All England Clubu, princezná z Walesu.
Spoločne s dcérou Charlotte a synom Georgeom mu odovzdala obálku so slovami: „Toto je pre teba. Všetko najlepšie k narodeninám.“
Prekvapený tenista ponúkol kráľovskej rodine, že si s jej najmladšími členmi kedykoľvek zahrá tenis.
„Bolo to pekné ich znovu vidieť. Uvidíme, či sa ozvú,“ uviedol neskôr novinárom podľa portálu iDnes.cz.
Fanúšikovia najčastejšie tipujú, že v obálke bolo narodeninové prianie. Iní špekulujú o pozvánke na niektorú z akcií v Buckinghamskom paláci, či dokonca o štedrom šeku.