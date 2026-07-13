    Narodeninové prekvapenie pre tenisovú senzáciu. Kate odovzdala wimbledonskému hrdinovi obálku

    Kate, britská princezná z Walesu, a tohtoročný semifinalista mužskej dvojhry Brit Arthur Fery sa zdravia pred finále mužskej dvojhry.
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    Kate, britská princezná z Walesu, a tohtoročný semifinalista mužskej dvojhry Brit Arthur Fery sa zdravia pred finále mužskej dvojhry. (Autor: TASR/PA via AP)
    TASR|13. júl 2026 o 15:19
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    Brit sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte.

    Britský tenista Arthur Fery zažiaril na grandslamovom Wimbledone a zažil nezabudnuteľnú oslavu 24. narodenín.

    Gratulácie sa dočkal priamo od princeznej Kate, ktorá mu odovzdala tajomnú obálku. Tá sa ihneď stala predmetom diskusií fanúšikov, ktorí špekulujú o tom, čo sa v nej ukrývalo.

    Fery sa postaral o jednu z najväčších senzácií v histórii turnaja. Do hlavnej súťaže sa dostal vďaka voľnej karte a len ako druhý tenista v histórii sa z tejto pozície prebojoval do semifinále.

    Jeho rozprávkovú jazdu zastavil až druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý neskôr podľahol vo finále Talianovi Jannikovi Sinnerovi. Finálový duel sa odohral v nedeľu 12. júla, a teda v deň 24. narodenín britského tenistu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fery - Zverev v semifinále Wimbledonu 2026

    Zápas sledoval v hľadisku a dočkal sa milého prekvapenia. Na Feryho nezabudla patrónka All England Clubu, princezná z Walesu.

    Spoločne s dcérou Charlotte a synom Georgeom mu odovzdala obálku so slovami: „Toto je pre teba. Všetko najlepšie k narodeninám.“

    Prekvapený tenista ponúkol kráľovskej rodine, že si s jej najmladšími členmi kedykoľvek zahrá tenis.

    Fotogaléria zo zápasu Arthur Fery - Alexander Zverev na Wimbledone 2026 (semifinále)
    Arthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone
    Nemecký tenista Alexander Zverev (vpravo) a britský tenista Arthur Fery si podávajú ruky po skončení semifinálového zápasu
    Britský tenista Arthur Fery odvracia úder Nemca Alexandra Zvereva v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
    Nemecký tenista Alexander Zverev podáva proti Britovi Arthurovi Ferymu v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
    19 fotografií
    Britský tenista Arthur Fery odvracia úder Nemca Alexandra Zvereva v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.Nemecký tenista Alexander Zverev reaguje v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.Arthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev sa raduje z výhry v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev sa raduje z výhry v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev reaguje po výhre v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone

    „Bolo to pekné ich znovu vidieť. Uvidíme, či sa ozvú,“ uviedol neskôr novinárom podľa portálu iDnes.cz.

    Fanúšikovia najčastejšie tipujú, že v obálke bolo narodeninové prianie. Iní špekulujú o pozvánke na niektorú z akcií v Buckinghamskom paláci, či dokonca o štedrom šeku.

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