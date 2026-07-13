    Nechceli záujem médií. Poprední tenisti sa zosobášili počas finále Wimbledonu

    Svadba Kate Boulterovej a Alexa de Minaura.
    Svadba Kate Boulterovej a Alexa de Minaura. (Autor: X/José Morgado)
    TASR|13. júl 2026 o 18:16
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    Na obrade sa zúčastnil iba úzky okruh rodinných príslušníkov.

    Britská tenistka Katie Boulterová a austrálsky tenista Alex de Minaur sa v nedeľu tajne zosobášili.

    Svadba sa uskutočnila počas finále mužskej dvojhry vo Wimbledone s komorným cirkevným obradom v grófstve Leicestershire neďaleko miesta, kde Boulterová vyrastala.

    Na obrade sa zúčastnil iba úzky okruh rodinných príslušníkov, po ktorom nasledovala svadobná hostina v miestnom podniku.

    Boulterová mala na sebe dlhé biele šaty s výstrihom, pričom na miesto prišla spoločne s De Minaurom v čiernom Porsche Carrera.

    Austrálčan vozidlo šoféroval a na obrade mal čierny smoking. Termín počas wimbledonského finále si údajne vybrali preto, aby sa vyhli možnému záujmu médií.

    Dvadsaťdeväťročná Boulterová a 27-ročný De Minaur tvoria pár približne šesť rokov. Len niekoľko dní pred svadbou obaja štartovali vo Wimbledone.

    De Minaur vypadol v osemfinále s Talianom Flaviom Cobollim, Boulterová nečakane podľahla už v 1. kole osemnásťročnej Američanke Tyre Caterine Grantovej.

    Väčšia svadobná hostina pre širší okruh priateľov, rodiny a ľudí z tenisového prostredia by sa mala uskutočniť neskôr počas týždňa. Informovalo o tom britské periodikum Daily Mail.

    Tenis

    Tenis

    Svadba Kate Boulterovej a Alexa de Minaura.
    Svadba Kate Boulterovej a Alexa de Minaura.
    Nechceli záujem médií. Poprední tenisti sa zosobášili počas finále Wimbledonu
    dnes 18:16
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