    Shelton nezvládol trojsetovú bitku, v Madride prekvapivo končí už v druhom kole

    Ben Shelton (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. apr 2026 o 17:26
    ShareTweet0

    Nad jeho sily bol nenasadený Chorvát.

    Chorvátsky tenista Dino Prižmič sa prebojoval do 3. kola antukového turnaja ATP 1000 v Madride.

    V piatkovom dueli druhého kola zdolal štvrtého nasadeného Bena Sheltona z USA po trojsetovom boji 6:4, 6:7 (4) a 7:6 (5).

    Monacký tenista Valentin Vacherot sa s podujatím rozlúčil už v 2. kole dvojhry. Nasadenú štrnástku podujatia vyradil nenasadený Američan Emilio Nava 6:7 (5), 7:6 (1), 6:3.

    ATP Madrid

    výsledky - 2. kolo:

    Alex Michelsen (USA-33) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:2, 6:1

    Tallon Griekspoor (Hol.-29) - Damir Džumhur (Bos. a H.) 6:3, 6:4

    Lorenzo Musetti (Tal.-6) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 7:6 (4)

    Arthur Rinderknech (Fr.-22) - Dušan Lajovič (Srb.) 6:3, 6:2

    Emilio Nava (USA) - Valentin Vacherot (Monako-14) 6:7 (5), 7:6 (1), 6:3

    Elmer Möller (Dán.) - Gabriel Diallo (Kan.-32) 7:5, 3:3 - skreč

    Dino Prižmič (Chorv.) - Ben Shelton (USA-4) 6:4, 6:7 (4), 7:6 (5)

    Tenis

    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Shelton nezvládol trojsetovú bitku, v Madride prekvapivo končí už v druhom kole