Shelton nezvládol trojsetovú bitku, v Madride prekvapivo končí už v druhom kole

Chorvátsky tenista Dino Prižmič sa prebojoval do 3. kola antukového turnaja ATP 1000 v Madride.
V piatkovom dueli druhého kola zdolal štvrtého nasadeného Bena Sheltona z USA po trojsetovom boji 6:4, 6:7 (4) a 7:6 (5).
Monacký tenista Valentin Vacherot sa s podujatím rozlúčil už v 2. kole dvojhry. Nasadenú štrnástku podujatia vyradil nenasadený Američan Emilio Nava 6:7 (5), 7:6 (1), 6:3.
ATP Madrid
výsledky - 2. kolo:
Alex Michelsen (USA-33) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:2, 6:1
Tallon Griekspoor (Hol.-29) - Damir Džumhur (Bos. a H.) 6:3, 6:4
Lorenzo Musetti (Tal.-6) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 7:6 (4)
Arthur Rinderknech (Fr.-22) - Dušan Lajovič (Srb.) 6:3, 6:2
Emilio Nava (USA) - Valentin Vacherot (Monako-14) 6:7 (5), 7:6 (1), 6:3
Elmer Möller (Dán.) - Gabriel Diallo (Kan.-32) 7:5, 3:3 - skreč
Dino Prižmič (Chorv.) - Ben Shelton (USA-4) 6:4, 6:7 (4), 7:6 (5)