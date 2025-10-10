    Sabalenková mala v boji o semifinále menšie starosti. Pegulová vyradila českú tenistku

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. okt 2025 o 10:26 (aktualizované 10. okt 2025 o 11:38)
    Sabalenková nestratila ani set.

    WU-CHAN. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková potvrdila pozíciu nasadenej jednotky a na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane sa prebojovala do semifinále.

    Premožiteľka slovenskej reprezentantky Rebeccy Šramkovej zvíťazila 6:3, 6:3.

    V boji o postup do finále ju čaká Američanka Jessica Pegulová. Šiesta nasadená hráčka zdolala Češku Kateřinu Siniakovú v troch setoch 2:6, 6:0, 6:3.

    WTA Wu-chan 2025

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jelena Rybakinová (Kaz.-8) 6:3, 6:3

    Jessica Pegulová (USA-6) - Kateřina Siniaková (ČR) 2:6, 6:0, 6:3

    Coco Gauffová (USA-3) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:3, 6:0

    dnes 10:26
