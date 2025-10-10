Sabalenková mala v boji o semifinále menšie starosti. Pegulová vyradila českú tenistku

WU-CHAN. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková potvrdila pozíciu nasadenej jednotky a na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane sa prebojovala do semifinále.
Premožiteľka slovenskej reprezentantky Rebeccy Šramkovej zvíťazila 6:3, 6:3.
V boji o postup do finále ju čaká Američanka Jessica Pegulová. Šiesta nasadená hráčka zdolala Češku Kateřinu Siniakovú v troch setoch 2:6, 6:0, 6:3.
WTA Wu-chan 2025
Dvojhra - štvrťfinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jelena Rybakinová (Kaz.-8) 6:3, 6:3
Jessica Pegulová (USA-6) - Kateřina Siniaková (ČR) 2:6, 6:0, 6:3
Coco Gauffová (USA-3) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:3, 6:0