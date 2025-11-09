    VIDEO: Alcaraz nedopustil žiadnu drámu. Turnaj majstrov odštartoval víťazne

    Austrálčana De Minaura zdolal v dvoch setoch.

    Turnaj majstrov 2025

    Skupina A:

    Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Alex De Minaur (Aus.-7) 7:6 (5), 6:2

    TURÍN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz úspešne vstúpil do Turnaja majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej jednotky zdolal na úvod prestížneho podujatia Austrálčana Alexa De Minaura 7:6 (5), 6:2.

    Sedmička turnaja bola od začiatku pod výrazným tlakom od Alcaraza, po 25 minútach viedol Španiel už 4:1.

    Po životnej sezóne chcel napraviť predošlé zlyhania v otváracom dueli na turnaji v Turíne. Pred rokom nezvládol zápas proti Casperovi Ruudovi a v roku 2023 podľahol Alexandrovi Zverevovi.

    Napriek sľubnému začiatku dospel prvý set do tajbrejku, kde Španiel napokon uspel 7:5. V druhom sete už Alcaraz nedopustil drámu a zvíťazil v dvoch setoch.

    Večer od 20.30 h bol na programe otvárací súboj B-skupiny medzi Alexandrom Zverevom a Benom Sheltonom.

    Tabuľka skupiny A

