Sabalenková zaváhanie nedopustila. Do Turnaja majsteriek vstúpila suverénnym výkonom

RIJÁD. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková úspešne vstúpila do Turnaja majsteriek v saudskoarabskom Rijáde.
Svetová i nasadená jednotka zvíťazila V dueli A-skupiny nad osmičkou „pavúka" Taliankou Jasmine Paoliniovou hladko 6:3, 6:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Paoliniová
"Raz som síce stratila podanie, ale inak som bola koncentrovaná počas celého zápasu a mala som ho pod kontrolou," citovala agentúra AFP štvornásobnú grandslamovú šampiónku Sabalenkovú.
V druhom zápase nastúpili v americkom derby proti sebe Cori Gauffová a Jessica Pegulová.
Turnaj majsteriek 2025
A-skupina:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 6:3, 6:1