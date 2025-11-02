    Sabalenková zaváhanie nedopustila. Do Turnaja majsteriek vstúpila suverénnym výkonom

    ČTK|2. nov 2025 o 16:41 (aktualizované 2. nov 2025 o 17:49)
    Svetová jednotka stratila vo svojom prvom zápase v skupine A iba štyri gemy.

    RIJÁD. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková úspešne vstúpila do Turnaja majsteriek v saudskoarabskom Rijáde.

    Svetová i nasadená jednotka zvíťazila V dueli A-skupiny nad osmičkou „pavúka" Taliankou Jasmine Paoliniovou hladko 6:3, 6:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Paoliniová

    "Raz som síce stratila podanie, ale inak som bola koncentrovaná počas celého zápasu a mala som ho pod kontrolou," citovala agentúra AFP štvornásobnú grandslamovú šampiónku Sabalenkovú.

    V druhom zápase nastúpili v americkom derby proti sebe Cori Gauffová a Jessica Pegulová.

    Turnaj majsteriek 2025

    A-skupina:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 6:3, 6:1

