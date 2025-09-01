    Bol favorit, no neuhral ani set. Na US Open končí ďalší ruský búrlivák

    Andrej Rubľov na US Open 2025
    Andrej Rubľov na US Open 2025 (Autor: TASR/AP)
    1. sep 2025 o 20:48
    V pozícii nasadenej päťnástky vypadol v osemfinále.

    NEW YORK. Austrálsky tenista Alex de Minaur sa suverénnym spôsobom prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    V osemfinále zdolal v pozícii nasadenej osmičky Švajčiara Leandra Riediho 6:3, 6:2, 6:1.

    V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Kanaďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimeovi nasadenému ako číslo 25, ktorý vyradil pätnástku „pavúka" Rusa Andreja Rubľova 7:5, 6:3, 6:4.

    US Open 2025

    muži - dvojhra - osemfinále:

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-25) - Andrej Rubľov (Rus.-15) 7:5, 6:3, 6:4

    Alex de Minaur (Austr.-8) - Leandro Riedi (Švajč.) 6:3, 6:2, 6:1

    dnes 20:48
