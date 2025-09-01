Bol favorit, no neuhral ani set. Na US Open končí ďalší ruský búrlivák

NEW YORK. Austrálsky tenista Alex de Minaur sa suverénnym spôsobom prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V osemfinále zdolal v pozícii nasadenej osmičky Švajčiara Leandra Riediho 6:3, 6:2, 6:1.
V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Kanaďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimeovi nasadenému ako číslo 25, ktorý vyradil pätnástku „pavúka" Rusa Andreja Rubľova 7:5, 6:3, 6:4.
US Open 2025
muži - dvojhra - osemfinále:
Felix Auger-Aliassime (Kan.-25) - Andrej Rubľov (Rus.-15) 7:5, 6:3, 6:4
Alex de Minaur (Austr.-8) - Leandro Riedi (Švajč.) 6:3, 6:2, 6:1