    Štvrťfinále v Mexiku ponúklo český súboj. Najväčšia favoritka zostala v hre o titul

    Elise Mertensová.
    Elise Mertensová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. aug 2026 o 07:49
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    Mertensová vyradila Ukrajinku Juliu Starodubcevovú.

    Belgická tenistka Elise Mertensová sa prebojovala na turnaji WTA 500 v mexickom Monterrey do semifinále dvojhry.

    V pozícii druhej nasadenej hráčky vyradila Ukrajinku Juliu Starodubcevovú hladko 6:1, 6:4. Štvrťfinále ponúklo aj český súboj, v ktorom Nikola Bartůňková zdolala krajanku Darju Vidmanovú 6:4, 6:7 (3), 6:3.

    WTA Monterrey

    dvojhra - štvrťfinále:

    Ann Liová (USA-5) - Alycia Parksová (USA) 6:2, 6:3

    Nikola Bartůňková (ČR) - Darja Vidmanová (ČR) 6:4, 6:7 (3), 6:3

    Diane Parryová (Fr.) - Clara Tausonová (Dán.) 6:3, 7:5

    Elise Mertensová (Belg.-2) - Julia Starodubcevová (Ukr.) 6:1, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Elise Mertensová.
    Elise Mertensová.
    Štvrťfinále v Mexiku ponúklo český súboj. Najväčšia favoritka zostala v hre o titul
    dnes 07:49
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