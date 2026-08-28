Štvrťfinále v Mexiku ponúklo český súboj. Najväčšia favoritka zostala v hre o titul

Belgická tenistka Elise Mertensová sa prebojovala na turnaji WTA 500 v mexickom Monterrey do semifinále dvojhry.
V pozícii druhej nasadenej hráčky vyradila Ukrajinku Juliu Starodubcevovú hladko 6:1, 6:4. Štvrťfinále ponúklo aj český súboj, v ktorom Nikola Bartůňková zdolala krajanku Darju Vidmanovú 6:4, 6:7 (3), 6:3.
WTA Monterrey
dvojhra - štvrťfinále:
Ann Liová (USA-5) - Alycia Parksová (USA) 6:2, 6:3
Nikola Bartůňková (ČR) - Darja Vidmanová (ČR) 6:4, 6:7 (3), 6:3
Diane Parryová (Fr.) - Clara Tausonová (Dán.) 6:3, 7:5
Elise Mertensová (Belg.-2) - Julia Starodubcevová (Ukr.) 6:1, 6:4