Favoritky kraľujú v Toronte. Sabalenková a Swiateková postúpili do 3. kola bez straty setu

Slovenská tenistka Rebecca Šramková vypadla na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte v 2. kole dvojhry.
Úspešná kvalifikantka nestačila v utorok na pätnástu nasadenú Rusku Dianu Šnajderovú, ktorej podľahla v troch setoch 2:6, 6:4 a 1:6. Duel trval hodinu a 47 minút.
Šramková predtým v úvodnom kole vyradila Šnajderovej krajanku Annu Blinkovovú v dvoch setoch 6:3, 6:3. Šnajderová sa v 3. kole stretne s ďalšou Ruskou Annou Kalinskou.
Svetová a turnajová jednotka Aryna Sabalenková z Bieloruska nemala komplikácie s Japonkou Mojukou Učidžimovou. Zvíťazila 6:3, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Aryna Sabalenková - Mojuka Učidžimová
Poľka Iga Swiateková zvládla zápas 2. kola taktiež suverénne. Nasadená sedmička si poradila s Češkou Sárou Bejlekovou 6:0, 6:3.
Jej ďalšou súperkou bude Švajčiarka Viktorija Golubicová, ktorá vyradila 31. nasadenú Chorvátku Donnu Vekičovú v troch setoch 5:7, 6:2 a 6:3.
WTA Toronto 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Diana Šnajderová (Rus.-15) - Rebecca Šramková (SR) 6:2, 4:6, 6:1
Anastasia Potapovová (Rak.-24) - Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) 6:4, 6:2
Amanda Anisimovová (USA-8) - Lanlana Tararudeeová (Thaj.) bez boja
Čang Šuaj (Čína) - Jelena Ostapenko (Lot.26) 6:0, 4:0 - skreč
Madison Keysová (USA-19) - Antonia Ružičová (Chorv.) 6:1, 6:2
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Mojuka Učidžimová (Jap.) 6:3, 6:3
Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Kateřina Siniaková (ČR-32) 6:7 (1), 6:0, 5:2 - skreč
Anna Kalinská (Rus.-17) - McCartney Kesslerová (USA) 6:2, 6:7 (3), 6:4
Nikola Bartůňková (ČR) - Clara Tausonová (Dán.-27) 6:3, 6:4
Jelina Svitolinová (Ukr.-9) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4
Iga Swiateková (Poľ.-7) - Sára Bejleková (ČR) 6:0, 6:3
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) - Camila Osoriová (Kol.) 6:3, 7:6 (4)
Marta Kosťuková (Ukr.-10) - Katherine Sebovová (Kan.) 7:6 (4), 6:0
Talia Gibsonová (Austr.) - Maja Chwalinská (Poľ.-18) 7:5, 6:1
Viktorija Golubicová (Švaj.) - Donna Vekičová (Chor.-31) 5:7, 6:2, 6:3