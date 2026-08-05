    Favoritky kraľujú v Toronte. Sabalenková a Swiateková postúpili do 3. kola bez straty setu

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. aug 2026 o 08:02
    ShareTweet0

    Svetová jednotka zdolala Japonku, Swiateková vymazala Češku.

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková vypadla na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte v 2. kole dvojhry.

    Úspešná kvalifikantka nestačila v utorok na pätnástu nasadenú Rusku Dianu Šnajderovú, ktorej podľahla v troch setoch 2:6, 6:4 a 1:6. Duel trval hodinu a 47 minút.

    Šramková predtým v úvodnom kole vyradila Šnajderovej krajanku Annu Blinkovovú v dvoch setoch 6:3, 6:3. Šnajderová sa v 3. kole stretne s ďalšou Ruskou Annou Kalinskou.

    Svetová a turnajová jednotka Aryna Sabalenková z Bieloruska nemala komplikácie s Japonkou Mojukou Učidžimovou. Zvíťazila 6:3, 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Aryna Sabalenková - Mojuka Učidžimová

    Poľka Iga Swiateková zvládla zápas 2. kola taktiež suverénne. Nasadená sedmička si poradila s Češkou Sárou Bejlekovou 6:0, 6:3.

    Jej ďalšou súperkou bude Švajčiarka Viktorija Golubicová, ktorá vyradila 31. nasadenú Chorvátku Donnu Vekičovú v troch setoch 5:7, 6:2 a 6:3.

    WTA Toronto 2026

    Dvojhra - 2. kolo:

    Diana Šnajderová (Rus.-15) - Rebecca Šramková (SR) 6:2, 4:6, 6:1

    Anastasia Potapovová (Rak.-24) - Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) 6:4, 6:2

    Amanda Anisimovová (USA-8) - Lanlana Tararudeeová (Thaj.) bez boja

    Čang Šuaj (Čína) - Jelena Ostapenko (Lot.26) 6:0, 4:0 - skreč

    Madison Keysová (USA-19) - Antonia Ružičová (Chorv.) 6:1, 6:2

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Mojuka Učidžimová (Jap.) 6:3, 6:3

    Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Kateřina Siniaková (ČR-32) 6:7 (1), 6:0, 5:2 - skreč

    Anna Kalinská (Rus.-17) - McCartney Kesslerová (USA) 6:2, 6:7 (3), 6:4

    Nikola Bartůňková (ČR) - Clara Tausonová (Dán.-27) 6:3, 6:4

    Jelina Svitolinová (Ukr.-9) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4

    Iga Swiateková (Poľ.-7) - Sára Bejleková (ČR) 6:0, 6:3

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) - Camila Osoriová (Kol.) 6:3, 7:6 (4)

    Marta Kosťuková (Ukr.-10) - Katherine Sebovová (Kan.) 7:6 (4), 6:0

    Talia Gibsonová (Austr.) - Maja Chwalinská (Poľ.-18) 7:5, 6:1

    Viktorija Golubicová (Švaj.) - Donna Vekičová (Chor.-31) 5:7, 6:2, 6:3



    Tenis

    Tenis

    Ruský tenista Andrej Rubľov.
    Ruský tenista Andrej Rubľov.
    Nasadená šestka vypadla v Montreale už v 2. kole. Nemecký outsider vyradil talianskeho favorita
    dnes 08:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Favoritky kraľujú v Toronte. Sabalenková a Swiateková postúpili do 3. kola bez straty setu