Víťazom Bratislava Open sa stal Ukrajinec Sačko, vo finále zdolal premožiteľa Molčana

Sačko zinkasuje prémiu 16.020 eur pred zdanením a do rebríčka ATP si pripíše 100 bodov. Na dvorcoch Slovana Bratislava vyhral sedem zápasov za sebou.

Kuzmanov nevyužil šancu na zisk druhého challengerového titulu, v roku 2021 triumfoval v Barcelone. Napriek finálovej prehre sa však v pondelok vráti do najlepšej svetovej dvestovky.

"Podarilo sa to. Získal som vtedy aj skúsenosti, využil som ich a dal som do toho teraz všetko. Nech je v zápase akýkoľvek stav, budem hrať to svoje," povedal pre oficiálnu webovú stránku turnaja Sačko.

Ukrajinec bol vďačný za podporu domáceho publika, ktoré bolo viac na jeho strane. "Diváci mi veľmi pomohli počas celého zápasu. Fandili mi aj v tých najťažších momentoch. Vyhecovali ma a ďakujem im za to," dodal Sačko.

Ukrajinec po dni oddychu odcestuje do poľskej Poznane na ďalšie challengerové podujatie. V rebríčku ATP sa po triumfe v Bratislave posunie na svoje kariérne maximum - 186. miesto.