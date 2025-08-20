Hrunčáková sa neprebojovala na US Open. Slovensko budú i tak reprezentovať dve tenistky

US Open - kvalifikácia
ženy - 1. kolo:
Francesca Jonesová (V.Brit.-1) - Viktória Hrunčáková (SR) 6:3, 6:4
NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa neprebojuje do hlavnej súťaže grandslamového turnaja US Open.
V pozícii nenasadenej hráčky podľahla v úvodnom kole kvalifikácie najvyššie nasadenej Britke Francesce Jonesovej 3:6, 4:6.
Istú účasť v hlavnej súťaži majú vo dvojhre žien Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková.
Slovenský tenis nebude mať v hlavnej súťaži žiadneho mužského zástupcu.
Lukáš Klein ako jediný kandidát na postup z kvalifikácie skončil hneď v jej prvom kole, keď ako nasadená štrnástka prehral s Federicom Agustinom Gomezom z Argentíny v dvoch setoch 2:6 a 4:6.