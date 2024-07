VIDEO: Djokovič spustil tirádu na fanúšikov. Neakceptujem to, odkázal

"No všetkým fanúšikom, ktorí majú rešpekt a zostali tu dnes večer, veľmi pekne ďakujem, z celého srdca si to vážim," povedal Djokovič.

Keď sa do rozhovoru vložil moderátor na kurte a naznačil, že fanúšikovia iba skandovali meno jeho mladého súpera, Djokovič prosil o odpustenie.

"Neakceptujem to, nie, nie, nie. Viem, že tam fandili Runemu, ale to je zámienka aj na bučanie. Počúvajte, na okruhu som už viac ako 20 rokov. Takže mi verte, že poznám všetky triky. Viem, ako to funguje. Je to v poriadku. Je to v poriadku.

"Sústredím sa na úctivých ľudí, ktorí majú rešpekt, ktorí zaplatili lístok, aby sa dnes prišli pozrieť a milujú tenis a oceňujú hráčov a úsilie, ktoré vynakladajú.

"Hral som v oveľa nepriateľskejšom prostredí. Verte mi, vy sa ma nemôžete dotknúť."