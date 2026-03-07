ONLINE: New Jersey Devils - New York Rangers dnes, NHL LIVE (Šimon Nemec)

New Jersey Devils - New York Rangers: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|7. mar 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: New Jersey Devils - New York Rangers.

Hokejisti tímov New Jersey Devils a New York Rangers dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V drese domácich by sa mal predstaviť slovenský obranca Šimon Nemec.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

NHL  2025/2026
07.03.2026 o 21:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NY Rangers
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes večer budeme sledovať hokejový zápas NHL medzi New Jersey Devils a New Yrok Rangers. V drese Devils sa dnes predstaví slovenský rezeprezentant Šimon Nemec. V drese Rangers by sa mohol predstaviť český útočník Jaroslav Chmelář. Úvodné buly je naplánované na 21:00.

NHL

