ONLINE: New Jersey Devils - New York Rangers dnes, NHL LIVE (Šimon Nemec)

Hokejisti tímov New Jersey Devils a New York Rangers dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V drese domácich by sa mal predstaviť slovenský obranca Šimon Nemec.
Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: New Jersey Devils - New York Rangers dnes (hokej, NHL, základná časť, Šimon Nemec, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
07.03.2026 o 21:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NY Rangers
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes večer budeme sledovať hokejový zápas NHL medzi New Jersey Devils a New Yrok Rangers. V drese Devils sa dnes predstaví slovenský rezeprezentant Šimon Nemec. V drese Rangers by sa mohol predstaviť český útočník Jaroslav Chmelář. Úvodné buly je naplánované na 21:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: