Dimitrov v Indian Wells narazí na svetovú jednotku. Z postupu sa teší aj český tenista

Poľský tenista Kamil Majchrzak postúpil vo štvrtok do druhého kola na turnaji ATP v kalifornskom Indian Wells.
S Francúzom Giovannim Mpetshiom Perricardom si poradil v troch setoch 6:3, 1:6, 7:5.
Ďalej ide aj Bulhar Grigor Dimitrov po triumfe nad Terenceom Atmanem z Francúzska 6:4, 5:7, 6:4. V 2. kole narazí na svetovú jednotku Carlosa Alcaraza.
Indian Wells 2026
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Grigor Dimitrov (Bulh.) - Terence Atmane (Fr.) 6:4, 5:7, 6:4
Alexander Ševčenko (Kaz.) - Šo Šimabukuro (Jap,) 6:4, 3:6, 6:2
Aleksandar Kovacevic (USA) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 7:6 (6), 7:6 (4)
Jacob Fearnley (V.Brit.) - Damir Džumhur (BaH) 6:3, 6:3
Sebastian Baez (Arg.) - Tseng Chun-hsin (Taiw.) 6:3, 6:2
Alex Michelsen (USA) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:3, 6:4
Roberto Bautista Agut (Šp.) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:4, 6:7 (2), 6:4
Benjamin Bonzi (Fr.) - Valentin Royer (Fr.) 6:4, 6:3
Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 7:6 (3), 6:7 (5), 6:3
Nuno Borges (Portug.) - Emilio Nava (USA) 7:6 (9), 7:5
Alejandro Tabilo (Čile) - Rafael Jodar (Šp.) 6:1, 6:2
Rinky Hijikata (Austr.) - Francesco Maestrelli (Tal.) 7:6 (5), 6:4
Mackenzie McDonald (USA) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:0, 6:1
Sebastian Korda (USA) - Francisco Comesana (Arg.) 7:5, 6:0
Vít Kopřiva (ČR) - Michael Zheng (USA) 7:6 (1), 7:5
Kamil Majchrzak (Poľ.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:3, 1:6, 7:5