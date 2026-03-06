Musíme zabojovať o návrat, vyzýva Lipták. Na Slovenky čaká ťažký oriešok

Podľa kapitána slovenského ženského tenisového tímu Mateja Liptáka čaká jeho zverenkyne v Pohári Billie Jean Kingovej veľká výzva a ťažký oriešok.
Slovenky nastúpia v I. euro-africkej zóne v apríli na antuke v portugalskom meste Oeiras proti Chorvátsku, Srbsku a Litve.
Rozhodol o tom štvrtkový žreb na pôde Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) v Londýne.
O postup zabojuje 16 tímov, ktoré rozdelili do štyroch skupín po štyroch. Účasť v jesennej baráži I. svetovej skupiny PBJK si vybojujú iba tri krajiny. Do nižšej fázy súťaže zostúpia najhoršie štyri družstvá.
Ťažký oriešok
Slovensko pri žrebe figurovalo ako najvyššie nasadená krajina a automaticky ho zaradili do A-skupiny.
„Dostali sme veľmi ťažkých súperov. Chorvátsko a Srbsko sú krajiny, ktoré majú hráčky z elitnej stovky svetového rebríčka, prípadne bývalé, taktiež skvelé deblistiky. Sú to mladé tímy premiešané so skúsenosťami.
Myslím si, že nás čaká veľká výzva a ťažký oriešok. Každopádne verím, že sa nám podarí zložiť čo najsilnejší tím a budeme môcť vycestovať v plnom zložení.
Aby sme im boli schopní konkurovať bude potrebné, aby všetky dievčatá boli pripravené a zdravotne v poriadku. Druhá vec bude už samotné dianie na kurte,“ citovala Liptáka facebooková stránka Slovenského tenisového zväzu.
Nešťastný formát
Prvé tri hracie dni (7. - 9. apríla) odohrajú tímy stretnutia v rámci skupiny, ktoré budú pozostávať z dvoch dvojhier a jednej štvorhry.
Najlepšie zo štyroch tímov v skupinách nastúpia následne proti sebe v piatok 10. apríla na semifinále.
Víťazi semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže, zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe v sobotu 11. apríla o posledné postupové miesto.
„Určite nás čaká ťažký turnaj. Aktuálny formát je podľa môjho názoru veľmi nešťastný a bude náročné, aby sme sa dostali do pozície, aby sme mohli hrať opäť na finálovom turnaji.
Potrebné bude ovládnuť skupinu, plus semifinále, prípadne ešte súboj o tretie miesto. To znamená, že v priebehu piatich dní bude potrebné vyhrať štyri stretnutia, čo bude fyzicky aj psychicky ťažké,“ pokračoval kapitán, ktorý je na lavičke slovenského tímu už osemnásty rok.
Verím, že sme schopní to zvládnuť
Slovensko momentálne vo dvojhre nemá ani jednu hráčku v prvej svetovej stovke. Najlepšia singlistka Rebecca Šramková figuruje na 118. mieste.
Chorvátky majú dve tenistky v top 100. Antonia Ružičová je 57. a Petra Marčinková 72. Srbskou singlovou jednotkou je Olga Danilovičová, ktorej patrí 90. priečka, Aleksandra Kruničová je ôsmou najlepšou deblistkou svetového rebríčka.
„Turnajový formát je možno lepší pre hráčky z hľadiska sezóny, že sú schopné odohrať viac zápasov v priebehu niekoľkých dní. Vytráca sa však to hlavné, čo k reprezentačným duelom patrí, teda hrať doma alebo vonku s podporou fanúšikov.
Už vlaňajšia transformácia na nový formát nebola šťastná, my sme ňu doplatili tým, že sme ako finalisti nemohli hrať priamo na finálovom turnaji.
Nevieme to zmeniť a nechceme sa ani vyhovárať, musíme zabojovať o návrat späť. Pevne verím, že sme schopní to zvládnuť,“ dodal Lipták.