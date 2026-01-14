VIDEO: Zdolal Sinnera a odniesol si milión. Exhibíciu v Melbourne vyhral amatér

Exhibičný turnaj "One Point Slam" pred Australian Open, ktorého sa zúčastnili aj hviezdy ako Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Iga Swiateková, vyhral amatérsky tenista Jordan Smith.
Za víťazstvo v súťaži, kde sa zápasy hrajú iba na jednu výmenu, dostal šek na milión austrálskych dolárov.
Smith sa na turnaj v Melbourne, v ktorého pavúku sa zišli amatéri a celebrity so 24 profesionálmi, kvalifikoval ako šampión austrálskeho štátu Nový Južný Wales.
Na ceste za víťazstvom porazil okrem iného dvojnásobného šampióna Australian Open Sinnera a svetovú štvorku Amandu Anisimovovú.
Vo finále zdolal 117. tenistku rebríčka Joannu Garlandovú, na ktorej zase predtým stroskotali Alexander Zverev, Nick Kyrgios a Maria Sakkariová.
"Bol som strašne nervózny, ale užil som si to. Bola to skvelá skúsenosť, "uviedol Smith a dodal, že si za víťazný šek kúpi dom.
VIDEO: Amatérsky tenista Jordan Smith vyhral exhibíciu One Point Slam
O tom, kto duel na jednu výmenu začne podaním, vždy rozhodovali "kameň, papier nožnice".
Amatéri mali k dispozícii dva servisy, hráči figurujúci na rebríčku ATP či WTA iba jeden. Na to doplatili na príklad Sinner, Coco Gauffová či Frances Tiafoe, ktorí vypadli práve po chybách na podaní.
V uvoľnenej exhibícii nebola núdza o zábavné momenty. Alcaraz prehral so Sakkariovou, po tom čo jeho "kraťas" skončil na sieti. "Toto je môj úder, nechápem, čo sa stalo," hnevala sa naoko svetová jednotka.
Španiel Pedro Martínez zase zaskočil svetovú desiatku Alexandra Bublika podaním spodom. "Dal som mu ochutnať jeho medicínu," povedal Martínez na adresu hráča, ktorý je známy svojimi neortodoxnými údermi.
Premiérový grandslam sezóny sa začne v Melbourne Parku v nedeľu.