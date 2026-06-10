Repríza finále Slovnaft Cupu hneď v prvom kole. Slovan tradične vycestuje za nováčikom

Nová sezóna futbalovej Niké ligy odštartuje v záverečný júlový víkend. Majster sa už tradične v prvom kole predstaví na trávniku nováčika, Banská Bystrica teda privíta úradujúceho osemnásobného šampióna Slovan Bratislava. Po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich domácich štadiónoch.
Vicemajster Dunajská Streda odštartuje ročník 2026/2027 na pôde Ružomberka, tretí Spartak Trnava doma privíta Skalicu.
Podbrezová si zmeria sily so Zemplínom Michalovce, na trávniku Trenčína sa predstavia hráči Komárna a v Žiline dôjde k repríze finálového súboja pohárovej súťaže medzi domácim tímom a Košicami.
Všetci účastníci majú pri žrebovaní pridelené číslo na základe svojho umiestnenia v predchádzajúcej sezóne. Tieto čísla sú potom pridelené systémovo do pripraveného modelu vyžrebovania.
„Systém je nastavený tak, aby sa v prvých kolách vylúčili vzájomné zápasy zástupcov ligy v predkolách európskych pohárov, čiže číslo 4 sa automaticky udeľuje víťazovi pohára alebo víťazovi play off o Konferenčnú ligu.
Zaujímavou zhodou je, že tentoraz patrí číslo 4 Žiline, ktorá je víťazom pohára a zároveň v lige skončila štvrtá,“ priblížil systém žrebovania výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.
Nový súťažný ročník najvyššej súťaže sa začne 25. júla, jesenná časť potrvá do 13. decembra a bude predelená dvomi reprezentačnými prestávkami.
Prvá je na programe na prelome septembra a októbra a potrvá takmer tri týždne. Druhá, približne dvojtýždňová, príde v polovici novembra.
Jarná časť je na programe od 6. februára, nadstavba odštartuje o mesiac neskôr. Posledné kolo sezóny 2026/2027 sa uskutoční 15. mája. Informácie priniesla oficiálna stránka Niké ligy.