    TASR|30. sep 2025 o 14:05
    Vo finále zdolal Američana Fritza.

    ATP Tokio

    dvojhra - finále:

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Taylor Fritz (USA-2) 6:4, 6:4

    TOKIO. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom turnaja ATP 500 v Tokiu.

    V pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal v utorkovom finálovom zápase turnajovú dvojku Taylora Fritza z USA 6:4, 6:4.

    Dvadsaťdvaročný Alcaraz si vybojoval ôsmy singlový titul v tejto sezóne, v Tokiu triumfoval pri svojej vôbec prvej účasti. Počas týždňa ho navyše trápil členok.

    „Prvýkrát v Tokiu, prvý titul. Dúfam, že nie posledný. Od chvíle, keď som vstúpil na kurt, som si tu užil každú sekundu. Okrem tých piatich minút, ktoré som strávil na zemi skrz členok,“ citovala Španiela agentúra AFP.

    VIDEO: Zostrih finále Alcaraz - Fritz

    VIDEO: Alcaraz si podmanil turnaj v Tokiu. Získal ôsmy titul v sezóne
    dnes 14:05
