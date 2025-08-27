Venus dostala opäť voľnú kartu. Na US Open sa predstaví aj vo štvorhre

NEW YORK. Americká tenistka Venus Williamsová sa na US Open predstaví aj v ženskej štvorhre.
Štyridsaťpäťročná veteránka dostala voľnú kartu a na domácom grandslame bude jej partnerkou Kanaďanka Leylah Fernandezová, ktorá v roku 2021 vo Flushing Meadows postúpila až do finále dvojhry.
Staršia zo sestier Williamsových sa vrátila pred mesiacom na súťažné kurty po 16-mesačnej pauze a na grandslamovej scéne je opäť po dvoch rokoch.
V utorok v 1. kole dvojhry podľahla 1:2 na sety Češke Karolíne Muchovej ako najstaršia hráčka na americkom grandslame od roku 1981.
S Fernadezovou ju čaká vo štvrtok v rámci 2. kola vystúpenie proti Ukrajinke Ľudmile Kičenokovej a Austrálčanke Ellen Perezovej. Informovala agentúra AP.