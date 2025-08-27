    Venus dostala opäť voľnú kartu. Na US Open sa predstaví aj vo štvorhre

    Venus Williamsová.
    Venus Williamsová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. aug 2025 o 09:00
    ShareTweet0

    V utorok v 1. kole dvojhry podľahla 1:2 na sety Češke Karolíne Muchovej.

    NEW YORK. Americká tenistka Venus Williamsová sa na US Open predstaví aj v ženskej štvorhre.

    Štyridsaťpäťročná veteránka dostala voľnú kartu a na domácom grandslame bude jej partnerkou Kanaďanka Leylah Fernandezová, ktorá v roku 2021 vo Flushing Meadows postúpila až do finále dvojhry.

    Staršia zo sestier Williamsových sa vrátila pred mesiacom na súťažné kurty po 16-mesačnej pauze a na grandslamovej scéne je opäť po dvoch rokoch.

    V utorok v 1. kole dvojhry podľahla 1:2 na sety Češke Karolíne Muchovej ako najstaršia hráčka na americkom grandslame od roku 1981.

    S Fernadezovou ju čaká vo štvrtok v rámci 2. kola vystúpenie proti Ukrajinke Ľudmile Kičenokovej a Austrálčanke Ellen Perezovej. Informovala agentúra AP.

    Tenis

    Tenis

    Wimbledon je najstarší grandslamový turnaj, prvý ročník sa konal už v roku 1877.
    Wimbledon je najstarší grandslamový turnaj, prvý ročník sa konal už v roku 1877.
    Veľká tenisová štvorka: New York je jedinečný, z problémovej Austrálie je Happy Slam
    dnes 10:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Venus dostala opäť voľnú kartu. Na US Open sa predstaví aj vo štvorhre