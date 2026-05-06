Kopřiva v Ríme zvládol prvé kolo, maďarského súpera zdolal v dvoch setoch

Český tenista Vít Kopřiva postúpil do 2. kola turnaja ATP 1000 v Ríme. V prvom kole vyradil Maďara Fábiána Marozsána 6:3, 6:3.
Ďalej ho čaká Francúz Ugo Humbert, ktorý je 31. nasadený a v úvodnej fáze mal voľný žreb.
Zaujímavý kúsok sa podaril Zacharymu Svajdovi - v prvom sete mu Argentínčan Marco Trungelliti nasadil „kanára“, no Američan následne vyhral 6:4 a 7:6 (4).
ATP Rím 2026
dvojhra - 1. kolo:
Daniel Altmaier (Nem.) - Čang Č'-čen (Čína) 4:6, 7:6 (3), 6:4
Yannick Hanfmann (Nem.) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:7 (3), 7:6 (2), 6:2
Jan-Lennard Struff (Nem.) - Francisco Comesana (Arg.) 6:2, 6:4
Zachary Svajda (USA) - Marco Trungelliti (Argentinien) 0:6, 6:4, 7:6 (4)
Alexander Ševčenko (Kaz.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 4:6, 7:6 (5)
Botic van de Zandschulp (Hol.) - Alexandre Müller (Fr.) 7:5, 6:3
Matteo Arnaldi (Tal.) - Jaume Munar (Šp.) 6:3, 3:6, 6:3
Aleksandar Vukic (Aus.) - Patrick Kypson (USA) 6:3, 5:7, 6:0
Nuno Borges (Portug.) - Jesper De Jong (Hol.) 6:3, 6:0
Alejandro Tabilo (Čile) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 6:2, 6:1
Vít Kopřiva (ČR) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:3, 6:3
Damir Džumhur (BaH.) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:4, 6:0
Sebastian Baez (Arg.) - Jenson Brooksby (USA) 6:3, 7:6 (8)