    Kopřiva v Ríme zvládol prvé kolo, maďarského súpera zdolal v dvoch setoch

    Vít Kopřiva (Autor: SITA/AP)
    TASR|6. máj 2026 o 22:30
    V ďalšom zápase vyzve nasadeného Francúza.

    Český tenista Vít Kopřiva postúpil do 2. kola turnaja ATP 1000 v Ríme. V prvom kole vyradil Maďara Fábiána Marozsána 6:3, 6:3.

    Ďalej ho čaká Francúz Ugo Humbert, ktorý je 31. nasadený a v úvodnej fáze mal voľný žreb.

    Zaujímavý kúsok sa podaril Zacharymu Svajdovi - v prvom sete mu Argentínčan Marco Trungelliti nasadil „kanára“, no Američan následne vyhral 6:4 a 7:6 (4).

    ATP Rím 2026

    dvojhra - 1. kolo:

    Daniel Altmaier (Nem.) - Čang Č'-čen (Čína) 4:6, 7:6 (3), 6:4

    Yannick Hanfmann (Nem.) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:7 (3), 7:6 (2), 6:2

    Jan-Lennard Struff (Nem.) - Francisco Comesana (Arg.) 6:2, 6:4

    Zachary Svajda (USA) - Marco Trungelliti (Argentinien) 0:6, 6:4, 7:6 (4)

    Alexander Ševčenko (Kaz.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 4:6, 7:6 (5)

    Botic van de Zandschulp (Hol.) - Alexandre Müller (Fr.) 7:5, 6:3

    Matteo Arnaldi (Tal.) - Jaume Munar (Šp.) 6:3, 3:6, 6:3

    Aleksandar Vukic (Aus.) - Patrick Kypson (USA) 6:3, 5:7, 6:0

    Nuno Borges (Portug.) - Jesper De Jong (Hol.) 6:3, 6:0

    Alejandro Tabilo (Čile) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 6:2, 6:1

    Vít Kopřiva (ČR) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:3, 6:3

    Damir Džumhur (BaH.) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:4, 6:0

    Sebastian Baez (Arg.) - Jenson Brooksby (USA) 6:3, 7:6 (8)

