Bojkot grandslamov? Talianska federácia stojí za hráčmi: Je to hanba a vytvára to rozdiely

Talianska tenisová a padelová federácia (FITP) podporila hráčov, ktorí kvôli malému podielu na ziskoch z grandslamových turnajov vyzývajú na bojkot štvorice najväčších podujatí. Informovala o tom agentúra AP.
„Majú našu plnú podporu. Je škandalózne, že od nás ATP požaduje, aby sme tenistom dali väčší podiel, než im dávajú grandslamové turnaje,“ povedal Angelo Binaghi, predseda FITP, ktorá organizuje prebiehajúci turnaj v Rím.
„Je to hanba a vytvára to rozdiely v konkurencieschopnosti, pretože krajiny, kde sa konajú grandslamy, majú výrazne viac peňazí na investovanie než ostatné. A ja chcem tento monopol rozbiť,“ vyhlásil Binaghi.
Šéf FITP reagoval na nedávne vyhlásenie tenistov vrátane najväčších hviezd ako Jannik Sinner, Aryna Sabalenková alebo Novak Djokovič, ktorí sa ohradili proti nízkym odmenám na Roland Garros.
Binaghi navyše už pred viac ako rokom spustil kampaň, ktorou chce dosiahnuť povýšenie rímskeho turnaja na piaty grandslam, ktorý by sa pridal k Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open.